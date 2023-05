Gestiegene Anzahl von Straftaten gegen Sinti und Roma

Antiziganismusbeauftragte Mehmet Daimagüler © Alexander Pohl / IMAGO

Der Antiziganismusbeauftragte Mehmet Daimagüler zeigt sich besorgt über die gestiegene Zahl von erfassten Straftaten gegen Sinti und Roma.

Berlin - Wichtig sei mehr Unterstützung für die Opfer, unter anderem aus Rechtshilfefonds, erklärte Daimagüler am Mittwoch in Berlin. Er bezog sich auf gerade veröffentlichte Zahlen für 2022. Demnach wurden im vergangenen Jahr bundesweit 145 antiziganistische Straftaten polizeilich erfasst - ein Anstieg von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Die neuesten Zahlen des Innenministeriums belegen: Angehörige der Sinti und Roma sind in Deutschland regelmäßig Opfer politisch motivierter Kriminalität», warnte Daimagüler.

Dahinter stünden auch die im Alltag verankerten rassistischen Stereotype. «Sinti und Roma haben ein Recht auf einen effektiven Schutz vor Gewalt, Ausgrenzung und Diskriminierung, so wie es für Angehörige der Mehrheitsgesellschaft selbstverständlich ist, erklärte Daimagüler. Polizei und Justiz müssten stärker für antiziganistische Hasskriminalität geschult und sensibilisiert werden. (dpa)