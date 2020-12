Im Konflikt mit der Kirche: Jens Spahn übt deutlich Kritik - und schildert ganz eigene Erfahrung

Gesundheitsminister Jens Spahn hat über seine Einstellung zum Glauben vor dem Hintergrund seiner Homosexualität gesprochen. In der Pandemie gebe ihm der Glaube Zuversicht.

Berlin - Warum müssen Lokale schließen und Konzerte ausfallen, Gottesdienste aber sind in der Coronavirus-Pandemie erlaubt? Über diese Frage wird in der Weihnachtszeit immer wieder diskutiert. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich nun dazu geäußert, welche Rolle Religion für ihn spielt.

„Mir gibt der Glaube Halt“, erklärte der Katholik in einem Interview mit Focus, das in der Berliner St.-Clemens-Kirche geführt wurde. Jedoch begegne er als Gesundheitsminister immer wieder auch Menschen, die Schwieriges erlebt haben. Dann stelle sich schon die Frage, warum Gott dies zulasse. Die Begründung: „Wir haben gesündigt und werden bestraft“ sei ihm aber zu einfach. Er glaube nicht an einen bestrafenden Gott. Zweifel an Religion gehören dem CDU*-Politiker zufolge „zum Menschsein dazu. eine befriedigende Antwort gibt es nie. Nur die Suche danach.“

Coronavirus: Minister Spahn glaubt nicht an Pandemie als „Strafe“

Deshalb hadere er auch wegen der Corona-Pandemie* nicht mit Gott. Ohnehin sei er zu beschäftigt mit „weltlichen Dingen“, etwa Prävention, Testung und Behandlung der Krankheit.

Im Gegensatz zum Glauben stehe er mit der Kirche hingegen schon im Konflikt - allerdings wegen eines anderen Themas: Seiner Homosexualität. „Das, was die Kirche vertritt, passt nicht zu dem, woran ich als Christ glaube oder warum ich Christdemokrat bin“, zitiert Focus den Minister. „Als schwuler Mann steht man mit der Kirche leider oft in einem Konflikt.“ Es passe nicht zu seinem „religiösen Selbstverständnis“, wenn Sexualität tabuisiert wird oder mit strengen moralischen Idealen versehen wird.

Jens Spahn: Minister kritisiert Kirche für Tabus und moralische Ideale für Sexualität

„Gott wird sich doch etwas dabei gedacht haben, dass ich so bin, wie ich bin“, sagte Spahn*. Er glaube „an einen Gott, der „einen nimmt, wie man ist.“ Das sei auch seine Definition von Christsein. „Wenn die Kirche das nicht akzeptiert, dann fehlen Trost, Halt und Geborgenheit. Das verspüre ich gelegentlich so.“

2017 hatten Spahn und Ehemann Daniel Funke versucht, einen kirchlichen Segen zu erhalten, jedoch erklärte sich niemand dazu bereit. „Immerhin segnet die Kirche auch Motorräder und Hamster. Da sollte es eigentlich möglich sein, zwei Menschen zu segnen, die sich versprechen, lebenslang füreinander da zu sein. Mittlerweile haben wir jemanden gefunden, der uns segnet“, sagte der Minister im Interview. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.