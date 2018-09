Gibt es ein CSU-Wunder? Gauweiler äußert steile These zur Landtagswahl

Das Debakel für die CSU bei der Landtagswahl scheint schon ausgemachte Sache. Ein CSU-Urgestein glaubt aber nach wie vor an das scheinbar Unmögliche: Peter Gauweiler.

München - Der CSU-Politiker Peter Gauweiler glaubt trotz schlechter Wahlumfrage-Werte weiter an eine absolute Mehrheit seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern. „Die CSU wird viel besser abschneiden, als die meisten glauben“, sagte der 69-Jährige dem Handelsblatt. Die Wette halte er. Umfragen hätten zuletzt in vielen Fällen falsch gelegen.

In dem Mitte September veröffentlichten „Bayerntrend“ des Bayerischen Rundfunks war die CSU auf nur noch 35 Prozent abgesackt. Am 14. Oktober wird im Freistaat gewählt.

Gauweiler ist seit 50 Jahren Mitglied der CSU und war in seiner Karriere unter anderem bayerischer Umweltminister und 13 Jahre lang abgeordneter des Deutschen Bundestags. Aktuell ist er geschäftsführender Partner in einer Münchner Anwaltskanzlei.

Lesen Sie auch: Kruzifix-Streit: CSU-Querdenker Gauweiler lobt Söder - und stichelt gegen Kirchen und Berlin

dpa/fn