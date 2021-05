Giffeys Rücktritt: CSU-Generalsekretär Blume mit schweren Vorwürfen

Diskussionen um Doktortitel

Franziska Giffey hat sich dazu entschieden, noch vor einer möglichen Aberkennung ihres Doktortitels als Familienministerin zurückzutreten. Damit dürfte auch eine Taktik der SPD verbunden sein.

München - Es war Franziska Giffeys Flucht nach vorne: Schon letzte Woche meldete das Internet-Portal Business Insider, dass die Prüfungskommission der Freien Universität (FU) Berlin der Familienministerin nach erneuter Prüfung ihrer Doktorarbeit den Titel abnehmen will. Noch bevor die Aberkennung des Doktor-Titels wegen Plagiats offiziell wurde, trat die SPD-Politikerin am Mittwoch zurück.

„In den letzten Tagen sind erneut Diskussionen um meine Dissertation aus dem Jahr 2010 aufgekommen“, erklärte die 43-Jährige. Zwar sei das Verfahren noch nicht abgeschlossen. „Die Mitglieder der Bundesregierung, meine Partei und die Öffentlichkeit haben aber schon jetzt Anspruch auf Klarheit und Verbindlichkeit.“



Giffey tritt zurück: Blume wirft SPD-Politikerin „Auszeit“ vor

Doch Giffey wird Spitzenkandidatin der Berliner SPD* für die Abgeordnetenhauswahl am 26. September bleiben: Sie werde sich jetzt mit all ihrer Kraft auf ihre Kandidatur konzentrieren. CSU-General­sekretär Markus Blume warf Giffey deswegen vor, nur eine „Auszeit“ zu nehmen, um sich auf den Wahlkampf für den Posten der Bürgermeisterin in Berlin zu konzentrieren. Bei dem Rücktritt spielen taktische Erwägungen durchaus eine Rolle: An der SPD-Spitze herrschte die Befürchtung vor, es werde für Giffeys Wahlkampf in Berlin zur Belastung, wenn sie nicht zurücktreten würde.

Jetzt ist die Hoffnung der Genossen, dass die Wähler ihr den Fehltritt mit ihrer Doktorarbeit durchgehen lassen werden: „Eine gute Politikerin und eine Regierende Bürgermeisterin braucht keinen Doktortitel, sondern Rückgrat“, meint die Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe.



+ Muss sich vorerst keine Gedanken mehr um Familien in Deutschland machen: Franziska Giffey hat das Kabinett von Angela Merkel verlassen. © Kay Nietfeld/dpa

Giffey tritt zurück: Ex-Ministerin führt Doktortitel seit Ende 2020 nicht mehr

Giffey erklärte, sollte die FU zu dem Ergebnis kommen, ihr den Doktortitel abzuerkennen, werde sie die Entscheidung akzeptieren. Sie versicherte erneut, sie habe ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Sie bedaure, wenn ihr dabei Fehler unterlaufen seien.



Giffeys Doktorarbeit war bereits überprüft worden - im Ergebnis ohne Aberkennung des Titels, aber mit einer Rüge. Dafür wurde die Uni scharf kritisiert, woraufhin die FU die Rüge zurückzog und eine erneute Prüfung der Doktorarbeit ankündigte. Seit Ende 2020 verzichtet Giffey darauf, ihren Titel zu führen.

Kanzlerin Angela Merkel bedauerte den Rücktritt: Sie habe mit Giffey sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Bis zur Bundestagswahl soll das Familienministerium kommissarisch von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) übernommen werden. (kr) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

