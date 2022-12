Giorgia Meloni geschockt: Freundin in Bar in Rom erschossen - „Nicht richtig, so zu sterben“

Von: Richard Strobl

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni trauert um eine Freundin. (Archivbild) © IMAGO/Pavel Bednyakov

In Rom hat sich eine schwere Gewalttat ereignet. Neben zwei weiteren Frauen ist auch eine Freundin von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erschossen worden.

Rom - „Zu Gott Nico. Ich liebe dich.“ Mit diesen emotionalen Worten verabschiedet sich Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Sonntagabend auf ihren Social-Media-Profilen von ihrer Freundin Nicoletta. Diese war zum Opfer einer schweren Gewalttat geworden.

Schüsse in Rom: Freundin von Giorgia Meloni tot

Ein Bewaffneter hatte am am Sonntag in einer Bar in Rom drei Frauen erschossen, darunter eine Freundin der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Vier weitere Menschen wurden verletzt, als der 57-jährige Claudio Campiti das Feuer auf die Teilnehmer einer Versammlung in einem Stadtteil im Norden der Hauptstadt eröffnete, wie die Regierungschefin und die Carabinieri bekanntgaben. Der Täter hatte demnach die Pistole zuvor an einem Schießstand entwendet.

Bei der Versammlung soll es sich um ein Treffen der Bewohner des Hauses gehandelt haben, in dem Campiti wohnt. Wie er im November auf seinem Blog erklärt hatte, hat Campiti ein schwieriges Verhältnis zu ihnen und wirft ihnen vor, sie aus seiner Wohnung vertreiben zu wollen. Drei Frauen erlagen ihren Schussverletzungen, darunter die 50-jährige Nicoletta Golisano, Mutter eines zehnjährigen Jungen, die in ihrer Funktion als Buchhalterin an der Versammlung teilnahm.

Giorgia Meloni nimmt in emotionalem Statement Abschied von Freundin

Giorgia Meloni nahm in einem längeren Social-Media-Posting Abschied von ihrer Freundin: „Nicoletta war eine beschützende Mutter, eine aufrichtige und diskrete Freundin, eine starke und zerbrechliche Frau zugleich. Aber sie war vor allem ein Profi mit einem ungewöhnlichen Pflichtbewusstsein. Es war dieses Pflichtgefühl, das sie an einem Sonntagmorgen dorthin führte, wo ein Mann darauf wartete, dass sie zusammen mit zwei anderen Frauen während einer Wohnungsversammlung in Rom erschossen wurde.“ Weiter heißt es in dem Post: „Das Wort ‚Gerechtigkeit‘ kann niemals Teil dieser Geschichte sein. Weil es nicht richtig ist, so zu sterben. Nicoletta war glücklich und wunderschön in dem roten Kleid, das sie sich vor ein paar Wochen zu ihrem fünfzigsten Geburtstag gekauft hatte. Für mich wird sie immer so schön und glücklich sein.“

Schüsse in Rom: Dramatische Berichte

Unterdessen werden dramatische Berichte zu dem Vorfall bekannt. Offenbar betrat der Täter die Bar, in der sich knapp 30 Bewohner des Hauses versammelt hatten, und eröffnete direkt das Feuer mit einer mitgebrachten Pistole. „Er hielt sie mit beiden Händen und zielte direkt auf die Gesichter. Wir sahen dem Tod ins Gesicht“, berichtet ein Anwesender der La Repubblica. Nach den ersten Schüssen - mit denen drei Frauen getötet wurden - klemmte offenbar die Waffe. Ein bereits von einer Kugel an der Wange verwundeter Mann soll diesen Moment genutzt haben, sprang auf den Täter. Anschließend eilten andere zur Hilfe, um den Täter schlussendlich zu entwaffnen. (rjs/afp)