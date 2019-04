Gipfeltreffen zwischen Kim und Putin hat begonnen - es geht vor allem um ein Thema

Das Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Russland hat begonnen. Ein Thema dürfte für besonders viel Gesprächsstoff sorgen.

Update 25. April, 06.33 Uhr:

Im ostrussischen Wladiwostok hat das Gipfeltreffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un begonnen. Putin und Kim gaben sich am Donnerstag zum Auftakt des Treffens die Hand. Bei dem ersten bilateralen Gespräch der beiden Politiker dürfte das nordkoreanische Atomprogramm ein zentrales Thema sein.

Putin sagte, er wolle sich für "positive" Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel einsetzen. Außerdem gebe es viel Raum für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder. Kim sagte, er wolle die "traditionellen Verbindungen" zu Moskau stärken.

Putin war am Donnerstag in Wladiwostok eingetroffen. Kim war bereits am Vortag mit seinem gepanzerten Sonderzug in der Stadt im äußersten Osten Russlands angekommen.

Das Treffen findet inmitten neuer Spannungen zwischen Nordkorea und den USA im Streit um Pjöngjangs Atomprogramm statt. Im Februar war ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi gescheitert.

Kim-Panne vor Putin-Besuch: Panzerzug des Nordkorea-Diktators rollt zu weit

14.01 Uhr: Kleine Panne bei Kim-Ankunft: Für seine Ankunft wurde am Bahnhof von Wladiwostok der rote Teppich ausgerollt. Das Problem: Sein Panzerzug, mit dem er neun Stunden zu Russlands-Präsidenten Putin rollte, hielt an der falschen Stelle. Durch die Tür, vor der der Teppich zunächst lag, wartete nur ein irritiertes Mitglied der nordkoreanischen Delegation. Also rollte der Zug noch einen Meter zurück - und Kim konnte endlich aussteigen. Gut zu sehen ist das in einem Video der Bild.

Kim trug in Russland übrigens einen Hut - so sieht man Nordkoreas Machthaber auch nicht alle Tage.

13.19 Uhr: Der gepanzerte Sonderzug fährt vor, die Ehrengarde steht stramm, Musik erklingt: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist am Mittwoch zu einem Gipfel mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Wladiwostok eingetroffen. Bilder des russischen Fernsehens zeigten, wie Kim aus seinem Waggon auf einen roten Teppich auf dem Bahnsteig tritt. Kim wird sich am Donnerstag in der Stadt im Osten Russlands erstmals zu einem bilateralen Gespräch mit Putin treffen - ein zentrales Thema soll das nordkoreanische Atomprogramm sein.

6.21 Uhr: Kims gepanzerter Sonderzug erreichte am Mittwoch die russische Grenzstadt Chassan, wie russische Medien berichteten. Dort wurde der Machthaber gemäß der Tradition mit Brot und Salz begrüßt. Am Donnerstag wird er Putin in Wladiwostok im äußersten Osten Russlands treffen.

„Ich freue mich, auf russischem Boden zu sein“, sagte Kim bei der Ankunft. Wie die dortige Gebietsverwaltung mitteilte, begrüßten unter anderem Vize-Außenminister Igor Morgulow und der Minister für den Fernen Osten, Alexander Koslow, den nordkoreanischen Machthaber.

Der Gast kündigte demnach bereits an, dass der Russlandbesuch nicht der letzte sein werde. „Das ist nur der erste Schritt“, sagte Kim. Die russische Behörde veröffentlichte mehrere Fotos von der Ankunft. Er wird am Abend (Ortszeit) in der Hafenstadt Wladiwostok erwartet, im äußersten Osten Russlands.

Bei seinem ersten Treffen mit Putin dürfte Kim versuchen, die Verbindungen zum traditionellen Verbündeten Moskau zu stärken - zumal er sich derzeit ein neues Kräftemessen mit den USA liefert.

Im Mittelpunkt der Unterredung soll nach Angaben der russischen Präsidentschaft "eine politische und diplomatische Lösung für das Atomproblem auf der koreanischen Halbinsel" stehen. Putin hatte Kim wiederholt eingeladen, nachdem dieser mehrfach Chinas Staatschef Xi Jinping, Südkoreas Präsident Moon Jae In und US-Präsident Donald Trump getroffen hatte.

Baldiges Gipfeltreffen: Besuch von Kim Jong Un bei Wladimir Putin - Termin steht fest

Update vom 23. April, von 15.26 Uhr: Präsident Wladimir Putin wird den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am Donnerstag in Russland treffen. Das teilte Präsidentenberater Juri Uschakow am Dienstag in Moskau mit, meldet die russische Agentur Interfax. Die beiden Politiker kommen demnach in der ostrussischen Hafenstadt Wladiwostok in der Nähe der Grenze zu Nordkorea zusammen.

(Erstmeldung) Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat ein „baldiges“ Gipfeltreffen von Machthaber Kim Jong Un mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Russland bestätigt. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA machte am Dienstag jedoch keine genauen Angaben zum Zeitpunkt sowie Ort des ersten Gipfels von Kim und Putin. Damit bestätigte Nordkorea erstmals das seit längerem geplante Treffen.

Kim Jong Un will Wladimir Putin in Russland treffen

Laut südkoreanischen Medien gilt jedoch als wahrscheinlich, dass das Treffen entweder am 24. oder 25. April in der russischen Hafenstadt Wladiwostok unweit der nordkoreanischen Staatsgrenze stattfinden wird. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete zudem, dass Kims de-facto-Stabschef Kim Chang Son am Sonntag nach Wladiwostok gereist sei.

Ende Februar hatte Kim US-Präsident Donald Trump zum zweiten Mal getroffen. Die Begegnung war vorzeitig abgebrochen worden. Seither steht das stark sanktionierte Nordkorea zunehmend unter Druck, internationale Unterstützung für seine wirtschaftlichen Pläne zu finden.

Letztes Treffen zwischen Nordkorea und Russland bereits acht Jahre her

Moskau setzt sich für eine Lockerung der Sanktionen im Gegenzug für ein Entgegenkommen Pjöngjangs beim umstrittenen Atomprogramm ein. Aktuell geht es nach russischen Medienangaben darum, dass Zehntausende nordkoreanische Gastarbeiter das Land verlassen müssten.

Zuletzt kam es im Jahr 2011 zu einem Gipfel zwischen den Staatsoberhäuptern Russlands und Nordkorea. Damals hatten sich Kim Jong Il, der mittlerweile verstorbene Vater des jetzigen Machthabers Kim Jong Un, mit Dimitrij Medwedew getroffen.

