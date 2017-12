Vor dem Start der Verhandlungen liefern sich Politiker von Union und SPD öffentliche Scharmützel. Dennoch wollen beide Parteien offen in die Gespräche gehen. Unsere Frage an Sie: Kommt eine Große Koalition zustande?

München - Im Schnelldurchlauf wollen Union und SPD in Sondierungen ab dem 7. Januar klären, ob sie in Koalitionsverhandlungen treten wollen. Die SPD nennt es „ergebnisoffen“.

Gemeint ist damit auch, dass es sein könnte, dass auch diese Verhandlungen scheitern. Eine Große Koalition ist jedenfalls nicht in Stein gemeißelt. Für die Sozialdemokraten kommt als Alternative auch eine Minderheitsregierung in Frage. Auch eine Kooperationskoalition ist nicht vom Tisch. Von all dem halten die meisten Politiker der Union allerdings wenig.

Inhaltlich trennen sich CDU/CSU und SPD vor allem bei den Konfliktpunkten Bürgerversicherung und Familiennachzug.

Wir wollen nun von unseren Lesern wissen: Glauben Sie, dass sich SPD und Union zu einer weiteren GroKo zusammenschließen?

mke

