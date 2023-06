Göring-Eckardt: CDU an AfD-Sieg in Sonneberg mitverantwortlich

Katrin Göring-Eckardt © Frederic Kern/IMAGO

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) hält die CDU am ersten Sieg eines AfD-Kandidaten bei einer Landratswahl in Deutschland für mitverantwortlich.

Berlin in Deutschland - „Das Ergebnis bestürzt mich“, sagte Göring-Eckardt dem „Tagesspiegel“ vom Montag zu der Wahl im thüringischen Landkreis Sonneberg. „Wenn Teile der Union einen Kulturkampf ausrufen, muss man sich nicht wundern, wenn dieser Kampf von rechts angenommen wird.“

Sie erwarte von der CDU in Thüringen, dass sie „nicht weiter der AfD hinterherläuft“, sagte Göring-Eckardt. „Denn dann muss man sich nicht wundern, dass das Original gewählt wird.“

Der AfD-Kandidat Robert Sesselmann hatte die Landratswahl im thüringischen Landkreis Sonneberg am Sonntag gewonnen. In der Stichwahl setzte er sich mit 52,8 Prozent der Stimmen gegen den CDU-Kandidaten Jürgen Köpper durch, der auch von der Linken, der SPD, den Grünen und der FDP unterstützt wurde.



Trotz der Umfrageergebnisse und des Ergebnisses in Sonneberg warnte Göring-Eckardt davor, die AfD als erfolgreicher zu beschreiben als sie ist. „Das war ein Warnschuss. Gleichzeitig sollten wir nicht so tun, als gäbe es eine Mehrheit für die AfD in Thüringen, Ostdeutschland oder in Deutschland. Das wäre falsch.“ mt/cha