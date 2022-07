Göring-Eckardt: Müssen neue Kostenregelung für Corona-Tests überdenken

Katrin Göring-Eckardt, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages (Die Grünen). © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt stellt die Kostenregelung der Corona-Tests in Frage und fordert, diese nochmal zu überdenken.

Berlin - Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat sich dafür ausgesprochen, die neue Kosten-Regelung zu den Corona-Tests zu überdenken. «Diese Testfrage, die müssen wir uns auch nochmal anschauen», sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag im Deutschlandfunk. «Es sollte nicht am Geldbeutel hängen, ob ich mich testen lasse oder nicht.» Es gehe darum, dass Leute mit wenig Geld und sozial schwache Kinder sich weiter testen lassen könnten, sagte sie und meinte offensichtlich: sich weiter kostenlos testen lassen könnten.

Gratis sind die sogenannten Bürgertests in Testzentren oder Apotheken seit Juli nur noch für bestimmte Risikogruppen. In der Regel werden drei Euro fällig: unter anderem vor Konzertbesuchen in Innenräumen, vor größeren Familienfesten oder Besuchen bei älteren Menschen, nach Risikokontakten bei einer Warnung auf der Corona-App.

Grünen-Fraktionschefin: Ataman ist die richtige Wahl

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat die Nominierung der Publizistin Ferda Ataman für die Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes verteidigt. Viele Behauptungen gegen Ataman seien haltlos, sie sei «in jedem Fall» die Richtige für das Amt, sagte Haßelmann am Donnerstag im Deutschlandfunk. Ataman sei Expertin für Diversität, sie setze sich seit vielen Jahren für Vielfalt und gegen alle Formen der Diskriminierung ein. «Viel zu lange haben wir diese Antidiskriminierungsstelle und auch die Leitung der Stelle nicht ausreichend berücksichtigt.»

An diesem Donnerstag stimmt der Bundestag über die Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ab. Mitte Juni hatte das Kabinett Ataman für diesen Posten vorgeschlagen - seither wird die Personalie kontrovers diskutiert. Oppositionspolitiker aus Union und AfD, aber auch einzelne Vertreter der Regierungspartei FDP sprechen der Journalistin die Eignung ab. Sie bezeichnen Ataman unter anderem als «linke Aktivistin», die für «spaltende Identitätspolitik» stehe. SPD-Chefin Saskia Esken spricht von einer «verleumderischen Kampagne». (dpa)