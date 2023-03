Göring-Eckardt sorgt sich über Schwinden des Rückhalts für die Ukraine

Katrin Göring-Eckardt © Christian Spicker/IMAGO

Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Bundestagsvizepräsidentin, hat vor einem möglichen Schwinden des Rückhalts für die Ukraine in Deutschland gewarnt.

Berlin in Deutschland - Bei den jüngsten russischen Angriffen auf zivile Infrastruktur in der Ukraine gehe es offenbar darum, „die Leute mürbe zu machen“, sagte sie am Donnerstag in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“. „Ich habe das Gefühl, in der Ukraine passiert das Gegenteil. Bei uns muss auch das Gegenteil passieren. Die Unterstützung muss ganz einfach stehen.“

Göring-Eckardt unterstrich in diesem Zusammenhang, dass es ein „riesiges Problem“ für die europäische Sicherheit darstellen würde, sollte die Ukraine sich nicht mehr gegen Russland wehren können. „Es bedeutet eben auch etwas für unsere Sicherheit. Denn das ist etwas, was Putin eigentlich will: Er will Europa destabilisieren und unsere Demokratien angreifen“, sagte Göring-Eckardt.

In der Nacht zum Donnerstag war es nach ukrainischen Angaben in mehreren Regionen im Osten, Süden und Westen des Landes zu Angriffen gekommen. Getroffen wurden demnach unter anderem Teile der Energie-Infrastruktur und Wohngebäude. Mehrere Menschen wurden den Angaben zufolge getötet. cne/pe