Gorbatschow: Kämpfer für Frieden und Freiheit - Sein Tod eine Tragödie

Russischer Friedensnobelpreisträger und ehemaliger sowjetischer Staatschef Michail Gorbatschow © IMAGO

EU-Ratspräsident Charles Michel bezeichnete den verstorbenen russischen Friedensnobelpreisträger und ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow als einen Kämpfer für Frieden und Freiheit.

Brüssel - Gorbatschow sei ein Mann gewesen, der sein Leben mit einem großen Engagement für Frieden und Freiheit dem öffentlichen Dienst gewidmet habe, schrieb der Belgier Michel am Mittwochmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter. Er spreche Gorbatschows Familie, seinen Freunden und dem russischen Volk sein Mitgefühl aus.

Gorbatschows Tod: Eine Tragödie für Russland

Der prominente russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow hat den Tod des ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow als Tragödie für sein Land bezeichnet. «Gorbatschow hat einen Weg geebnet, den unser Volk in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten sonst nicht hätte gehen können», schrieb Kossatschow am Mittwochmorgen im Nachrichtenkanal Telegram. Dieser Weg sei schwierig gewesen - anders als in den 70 Jahren zuvor sei er aber in die richtige Richtung gegangen. «Bei aller Widersprüchlichkeit der Ergebnisse verdient Gorbatschow Respekt und er verdient es, dass an ihn erinnert wird.» (dpa)