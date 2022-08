Gorbatschow: Verantwortlich für deutsche Einheit und dem Verschwinden des Eisernen Vorhangs

Der verstorbene russische Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow © IMAGO

Der verstorbene russische Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow ist für Bundeskanzler Olaf Scholz ein mutiger Reformer. Außenministerin Annalena Baerbock bekundet ewige Dankbarkeit Deutschlands.

Berlin - Der ehemalige sowjetische Staatschef habe vieles gewagt, sagte Scholz am Mittwoch am Rande der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Seine Politik habe es möglich gemacht, «dass Deutschland vereint werden konnte und der Eiserne Vorhang verschwunden ist».

Auch Russland habe dank Gorbatschow den Versuch unternehmen können, eine Demokratie zu etablieren. Nun sei er in einer Zeit gestorben, «in der nicht nur die Demokratie in Russland gescheitert ist», sondern in der der russische Präsident Wladimir Putin auch neue Gräben in Europa ziehe. «Gerade deshalb denken wir an Michail Gorbatschow und wissen, welche Bedeutung er für die Entwicklung Europas und auch unseres Landes in den letzten Jahren hatte», sagte Scholz. Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben.

Baerbock über Gorbatschow: «Deutsche Einheit sein Vermächtnis»

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat zum Tod des russischen Friedensnobelpreisträgers und ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow die ewige Dankbarkeit Deutschlands bekundet. «Michael Gorbatschow hat sich in Schicksalsmomenten unserer Geschichte von Frieden und der Verständigung zwischen den Menschen leiten lassen. Das Ende des Kalten Kriegs und die deutsche Einheit sind sein Vermächtnis», schrieb sie am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter. «Wir trauern um einen Staatsmann, dem wir dafür ewig dankbar sind.»

Auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) betonte auf Twitter, dass Gorbatschows Einsatz für Frieden und Freiheit in Europa unvergessen bleibe. «Sein Engagement hat unsere Geschichte verändert», schrieb er. «Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges und eine treibende Kraft der Deutschen Einheit: Michail Gorbatschow haben wir so viel zu verdanken.» (dpa)