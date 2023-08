Russland verliert gefürchtete Raketenwerfer in rasantem Tempo

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Russland müht sich seit Beginn der Invasion in der Ukraine und verliert viele seiner Soldaten. Genauso wie Hunderte seiner gefürchteten Raketenwerfer.

München – Hat Russland beim Krieg in der Ukraine bereits über 250 Raketenwerfer eingebüßt? Laut dem neuesten Update einer Gruppe unabhängiger Open-Source-Rechercheuren kann Moskau in seiner groß angelegten Invasion in der Ukraine 251 seiner Grad-Raketensysteme nicht mehr nutzen. Laut einem Bericht der ukrainischen Kyiv Post kommt das möglicherweise etwa 50 Prozent des Gesamtarsenals von Wladimir Putins Streitkräften gleich.

Russland verliert 251 Raketenwerfer - die Ukraine erbeutet 53 davon

Oryx veröffentlichte auf seiner Website Zahlen, denen zufolge das russische Militär 251 zuvor einsatzfähige Grad Multiple Rocket Launch Systems (MLRS) weniger besitzt. Diese wurden zerstört, beschädigt, von den Streitkräften der Ukraine erbeutet oder verlassen. Dieser Verlust würde laut dem Medium Moskaus Fähigkeit, Infanterieangriffen zu widerstehen, erheblich schwächen. In Russland wurde zuletzt die Wehrpflicht ausgeweitet, um das Militär zu stärken.

Ein Grad-Mehrfachraketenwerfer des russischen Militärs feuert Raketen auf ukrainische Truppen an einem ungenannten Ort ab. © Russian Defense Ministry Press Service / AP / dpa

Oryx sammelt, ordnet und kategorisiert weltweit unabhängig Feldinformationen anhand geolokalisierter Fotos und Videos von Verlusten militärischer Ausrüstung - unter anderem zu Russlands groß angelegter Invasion der Ukraine. Die Kyiv Post mutmaßt, dass die Zahlen sogar höher liegen als 251, denn Oryx sammelt nur Daten nach erbrachten Beweisen. Laut der Daten wurden 182 der Waffen beschädigt, 14 zerstört, zwei verlassen und 53 von der Ukraine erbeutet.

Zwischen 50 und 100 Grad-Angriffe auf ukrainische Siedlungen und Stellungen

Das „Grad“-System – was auf Russisch „Hagel“ bedeutet – ist das am weitesten verbreitete MLRS der Welt. Obwohl es extrem zerstörerisch ist, hat es den Ruf, als Waffe äußerst ungenau und unpräzise zu sein, was häufig mit Kollateralschäden endet. Da pro abgefeuerter Rakete etwa 4.000 Schrapnell-Fragmente freigesetzt werden, werden Grad-Systeme eher zum Beschuss von Truppen als von Ausrüstung eingesetzt.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

In den vergangenen beiden Monaten verübte Russland pro Tag laut Kyiv Post durchschnittlich zwischen 50 und 100 Grad-Angriffen auf ukrainische Siedlungen und Stellungen. Der Schaden in der Zivilbevölkerung durch die Waffen seien immens. Laut dem Bericht soll es in der russischen Armee rund 1.100 kampfbereite und modernisierte Grads unterschiedlicher Art geben, von denen sie möglicherweise etwa die Hälfte für die groß angelegte Invasion der Ukraine nutzt.

Nicht nur durch Raketenwerfer droht indes mögliche Gefahr. Dmitiri Medwedew drohte Nato und Ukraine zuletzt mit Atomschlag: „Es gibt keinen anderen Ausweg“, sagte er mit Blick auf mögliche Erfolge der Ukraine-Gegenoffensive. (cgsc)