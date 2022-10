„Greift viel zu kurz“: GEW-Chefin dringt auf besseren Corona-Schutz an Schulen

Corona-Schutz in den Schulen (Symbolbild) © IMAGO/Rolf Poss

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) appelliert an Bund und Länder, den Corona-Schutz in den Schulen zu verbessern.

Frankfurt am Main in Deutschland - Das Mantra der Kultusministerkonferenz (KMK) - ‚Die Schulen müssen offen bleiben‘ - sei „zwar richtig, greift aber viel zu kurz“, sagte GEW-Chefin Maike Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstagsausgaben).

Der Gesundheitsschutz aller, die an der Schule beteiligt sind, müsse deutlich verbessert werden, „mit Präventions- und Hygienekonzepten, vor allem aber mit zusätzlichem Personal“. So benötigten Schulen etwa „mehr multiprofessionelle Teams, in denen Lehrkräfte, Sozialarbeitende, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie Erzieherinnen und Erzieher zusammenarbeiten“, sagte Finnern.



Weiter verlangte sie von der Politik mehr Mittel und Personal, „damit Schule in der Corona-Krise nicht aus dem Ruder läuft“. Nach Angaben der Gewerkschaftschefin ist der Krankenstand unter den Lehrkräften wegen unterschiedlicher Erkrankungen bereits jetzt hoch. „Die GEW erhält aus Schulen Rückmeldungen, dass bis zu 20 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer erkrankt sind“, sagte Finnern.

Der Deutsche Lehrerverband forderte seinerseits von den Bundesländern klare Vorgaben für zu treffende Schutzmaßnahmen. Es sei wichtig, „dass die Bundesländer jetzt endlich mal alle konkret die Kriterien definieren, ab wann erhöhte Schutzmaßnahmen wie etwa Test- und Maskenpflicht an der Einzelschule ergriffen werden können“, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstagsausgabe). In Österreich sei dies abhängig von der Zahl der Covid-Erkrankungen pro Klasse und Schule. Deshalb hätten 80 Schulen in Wien wieder eine vorübergehende Maskenpflicht, sagte Meidinger.



Ein solch koordiniertes Vorgehen fehle in Deutschland. „In Deutschland wartet man hoffentlich nicht so lange, bis es zu spät ist und etliche Schulen wegen der Personalausfallquote geschlossen werden müssen“, sagte Meidinger. Der Lehrerverband sei gegen flächendeckende dauerhafte Maskenpflicht für Schulen, „aber für eine Maskenpflicht vor Ort, wenn dort die Inzidenzen durch die Decke gehen“, sagte er. ju