Grenze zu Südkorea: Nordkorea führt Schießübungen mit 12 Kampfflugzeugen durch

Nach dem Raketenabschuss am Donnerstag (Bild) hat Nordkorea 12 Kampfflugzeuge in die Nähe der Grenze zu Südkorea gesendet. © Seokyong Lee/Penta Press via IMAGO

Nordkorea hat 12 Kampfflugzeuge in die Nähe der Grenze zu Südkorea geschickt.

Seoul - Wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den südkoreanischen Generalstab am Donnerstag berichtete, sollen diese einer ersten Einschätzung zufolge Schießübungen durchgeführt haben. Südkorea schickte als direkte Reaktion 30 Kampfflugzeuge in das Grenzgebiet.

Erst am Donnerstagmorgen hat Nordkorea ungeachtet starker Proteste seine Serie von Raketentests fortgesetzt und erneut zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert. Am Dienstag hatte Pjöngjang zudem eine ballistische Mittelstreckenrakete abgefeuert, die - erstmals seit knapp fünf Jahren - über die japanische Inselgruppe geflogen war. Die USA entsandten derweil am Mittwoch laut Angaben der südkoreanischen Armee ihren nukleargetriebenen Flugzeugträgers «USS Ronald Reagan» in die Gewässer östlich der koreanischen Halbinsel. (dpa)