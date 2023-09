Russland verlegt gefürchtete Iskander-Raketen an die westliche Grenze – Ukraine gerät unter Zeitdruck

Von: Erkan Pehlivan

Russland hat mehrere Raketensysteme des Typs „Iskander“ an die Grenze der Ukraine verlegt. Doch auch die Ukraine will weiter in Russland angreifen.

Kiew – Russland will seine Truppen im Ukraine-Krieg stärken - und stationiert deshalb offenbar die gefürchteten Iskander-Raketensysteme an seiner Grenze zum Nachbarland. Der Kreml habe 46 dieser Raketensysteme entlang der Grenze zur Ukraine stationiert, teilte ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR mit. Bereits am Freitag (8. September) habe Russland die Stadt Kryvyi Rih mit einem Iskander-Raketensystem beschossen, gab das ukrainische Militär bekannt.

Am Sonntag erklärte der ukrainische Generalstab, Russland habe im Laufe des vergangenen Tages zwei Raketen abgefeuert und sein Territorium mit 32 Einwegdrohnen des Typs „Shahed“ iranischer Bauart angegriffen. Die ukrainische Luftabwehr habe 25 der Shahed-Drohnen abgeschossen, teilte das Militär der Ukraine mit.

Ukraine greift vermehrt Ziele in Russland an

Unterdessen scheint auch die Ukraine ihre Angriffe auf russisches Territorium zu verstärken. Allerdings stellte Geheimdienstchef Kyrylo Budanow klar, dass sich die Angriffe hauptsächlich gegen militärische Ziele richte. Bei allen Zielen handele es sich um „Unternehmen aus dem militärisch-industriellen Komplex“, sagte Budanow am Samstag. Das sei, was „uns von den Russen unterscheidet“. Kürzlich sei etwa ein Standort angegriffen worden, an dem Chips für russische Iskander-Raketen hergestellt würden.

Russland platziert mehrere Iskander-Raketensysteme an Grenzu zur Ukraine. © IMAGO/Maksim Blinov

„Unternehmen brennen, Hightech-Maschinen brennen, es gibt Explosionen, es gibt umfangreiche Sabotageaktionen, aber die Menschen leiden nicht“, sagte er zu den ukrainischen Angriffen auf einer Veranstaltung in Kiew. In den vergangenen Monaten waren in Russland vor allem Grenzregionen zur Ukraine wiederholt unter Beschuss geraten. Nach Angaben der russischen Behörden gab es dabei auch Tote und Verletzte. Kiew hatte zuletzt öfter die Verantwortung für Angriffe auf russischem Territorium übernommen. „Explosionen im Aggressorland ernüchtern die Gesellschaft ein wenig, haben aber noch keine massive Wirkung“, räumte Budanow ein und fügte hinzu: „Es ist eine Frage der Zeit.“

Ukraine-Krieg: USA-General sieht noch 30 bis 45 Tage Zeit für Gegenoffensive

Das ukrainische Militär hat auch am Wochenende ihre Gegenoffensive fortgesetzt. Die Regierung hatte Anfang des Monats erklärt, sie hätten die erste russische Verteidigungslinie um die Stadt Robotyne in Saporischschja durchbrochen, die sich zu einem Brennpunkt der Kämpfe entwickelt hatte. US-Generalstabschef Mark Milley erklärte am Sonntag der BBC, dass den ukrainischen Streitkräften noch bis zu sechs Wochen bleiben, bevor das schlechte Wetter einsetzt. „Es bleibt noch eine vernünftige Zeitspanne, wahrscheinlich 30 bis 45 Tage Kampfwetter, die Ukrainer sind also noch nicht fertig“, sagte Milley.



Allerdings stellte Budanow klar, dass die Gegenoffensive unabhängig von den Wetterbedingungen in den späteren Monaten dieses Jahres weiterlaufen werde. „Die Kampfhandlungen werden auf die eine oder andere Weise fortgesetzt“, sagte Budanow am Samstag. „Bei Kälte, Nässe und Schlamm ist es schwieriger zu kämpfen. Die Kämpfe werden weitergehen.“ (erpe/AFP)