Grenzzaun zu Polen: Migranten werden an der Grenze zu Belarus abgehalten

Teilen

Grenzzaun Polen.jpg © IlluPics via IMAGO

Die Errichtung des hohen Grenzzauns zwischen Polen und Belarus bringt deutlich weniger Migranten nach Polen.

Warschau - Während es im März noch 1766 solcher Versuche gegeben habe, sei die Zahl im Juni auf 596 zurückgegangen, sagte eine Sprecherin der Behörde am Montag der Nachrichtenagentur PAP. Seit Anfang Juli hätten die Grenzer 125 versuchte Grenzüberquerungen nach Polen registriert. Meist handele es sich bei den Migranten um junge Männer aus Afrika.

Ende Juni hatte Polen den Bau der Barriere an seiner Grenze zu Belarus abgeschlossen. Die polnisch-belarussische Grenze ist 418 Kilometer lang, davon verlaufen 186 Kilometer über Land, der Rest durch Seen und Flüsse. Im vergangenen Spätsommer und Herbst eskalierte die Situation dort: Tausende von Menschen versuchten, illegal in die EU zu gelangen. Die Europäische Union beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben, um Druck auf den Westen auszuüben.

Bereits Ende des vergangenen Sommers hatten polnische Soldaten auf den Landabschnitten der Grenze einen provisorischen Zaun errichtet. Dieser wird nun von einem 5,5 Meter hohen Zaun ersetzt, der mit Bewegungsmeldern und Kameras ausgerüstet ist. Die Baukosten liegen bei umgerechnet 366 Millionen Euro. (dpa)