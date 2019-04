Greta Thunberg bei der „Goldenen Kamera“: Sie wird geehrt, dann folgt ein Fremdscham-Moment

Guten Morgen. Zum Fremdschämen führt bei mir der Unverstand unserer "Klimaforscher" ...

Was uns eine Mineralwasserflasche Medium über die Märchengeschichten der Klimaforscher erzählt

Eine Majorität der Klimaforscher erzählt uns ja einen vom Pferd das die Temperatur ein Funktionswert von CO2 sei. Das ist schlicht und einfach falsch! Man braucht nur eine Mineralwasserflasche mit CO2 aus dem deutschen Pfandsystem nehmen. Dann stellt man diese in die Sonne. Dann wird folgendes passieren - wenn es eine Glasflasche ist wird sie explodieren, also nicht nachmachen liebe Klimaforscher-Konformisten. ℋ𝒶𝓈𝔦 übernimmt keine Verantwortung für Euer Tun. Und wenn es eine Plastikflasche ist beult die sich so aus, vielleicht explodiert die auch noch irgendwann.

Ei der Daus! Was'n das … Tja, durch die Wärme wird CO2 freigesetzt und dieses CO2 sorgt dann für diesen Druckanstieg. Und was lernt das gewillte Publikum durch dieses Gassenfeger-Experiment:

CO2 ist ein Funktionswert der Temperatur und nicht umgekehrt!

Der Zusammenhang wird oftmals gerne logarithmisch, auf der Abszissenachse (x) das CO2 in ppm, auf der Ordinatenachse (y) T in K, dargestellt. Das führt wohl bei vielen Unbedarften zur Verwirrung da diese nur in simpler Schul-Struktur y=f(x) zu denken vermögen. Hilfreicher wäre die inverse Darstellung.

Durch ein leider noch nicht genau erforschtes natürliches Trigger-Sammelsurium ergibt sich ein geringfügiger Temperaturunterschied der dann wiederum dazu führt das sich der CO2 Gehalt nahezu exponentiell verändert. Sämtliche Temperaturänderungen beruhen NICHT auf dem CO2. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen das es auch der Letzte zur Kenntnis nimmt. Es war immer so das es zunächst wärmer wurde - z.B. letzte Zwischeneiszeit - und DURCH diese Temperaturänderung ist CO2 freigesetzt worden. Das CO2 hat in den Klimabetrachtungen niemals eine Rolle gespielt. Das CO2 hat nicht zu einer Erwärmung geführt sondern die Erderwärmung hat dazu geführt das mehr CO2 in der Luft ist.

Die FridaysForFuture Demos sollten also umbenannt werden in FriDaysGegenDieSonne. Vielleicht hört das Geschrei ja die Frau Sonne und lässt es wieder kälter werden … Wünsche einen schönen Donnerstag.