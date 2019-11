Dieter Nuhr legt gegen Greta Thunberg nach: „Bringt mehr Menschen in Gefahr, als ...“

Erneut erregte Dieter Nuhr bei einem Auftritt die Gemüter im Publikum - wegen der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Wann wird der letzte Greta-Witz gesprochen?

Immer wieder geht Dieter Nuhr hart mit Greta Thunberg und „Fridays for Future“ ins Gericht.

Auch in seinem neusten Bühnenprogramm teilt er gegen das junge Mädchen aus.

Der Wirkung seiner Worte scheint er sich derweil bewusst zu sein.

Erfurt - Immer wieder ist Dieter Nuhr in Vergangenheit für seine Aussagen über Greta Thunberg in die Kritik geraten. Die Zuschauer sind wegen seines Klima-Bashings durchaus gespalten. Doch das Thema an sich hat sich mittlerweile zu einem seiner Lieblingssteckenpferde gemausert - und so findet es auch in seiner neuen Bühnenshow Beachtung, die er am Samstag (16. November) in Erfurt zum Besten gab.

Greta Thunberg: Dieter Nuhr schießt (erneut) gegen Klimaaktivistin

Laut in Südthüringen.de haben 3500 Besucher in der Erfurter Messehalle für einen Abend den Witzen von Dieter Nuhr gelauscht. Wie die Zeitung berichtet, habe er dabei auch wie gewohnt ausgeteilt - gegen Rechte, Linke und Politiker. Natürlich schwenkte er aber auch diesen Abend von den vielen anderen Themen irgendwann zu seinem aktuellen Standardthema, das ihn schon oft ins Licht der Öffentlichkeit gerückt hat: Greta Thunberg.

Zwar heiße Dieter Nuhr die „Fridays for Future“-Bewegung gut, aber ein ganz generelles Problem habe er dann doch mit den Klimaaktivisten: Man solle doch lieber reale Lösungen für den Klimawandel finden. Greta Thunberg unterstellt er dabei eine Radikalität - die mehr Menschen „in Gefahr bringen“ würde, als sie schlussendlich retten könne. Daraufhin gibt es laut inSüdthüringen.de erstmal einen Buh-Ruf aus den Zuschauerreihen, doch schnell herrscht Stille.

Im Verteidigungsmodus - Dieter Nuhr unterstütze „Fridays for Future“ generell

Was er damit genau gemeint hat, erklärte Dieter Nuhr kürzlich. „Ich kann nicht mehr tun, als in jeder Sendung betonen, dass ich die Proteste an sich begrüße, weil sie die Problemlösung vorantreiben, dass ich aber die Lösungsvorschläge der Bewegung für naiv und gefährlich halte“, erklärte Dieter Nuhr im Interview mit Merkur.de*. Er sehe die Lösung „nicht nur, aber auch in neuen Technologien“. Viel zu oft sei schon der Weltuntergang beschwört worden, sodass er „in der Tat nicht mehr zur Panik“ neigen würde.

+ Dieter Nuhr teilt immer wieder gegen Greta Thunberg aus. © dpa / Henning Kaiser

In Erfurt bohrt Dieter Nuhr derweil ernst weiter: Wer ihm vorrechnen könne, „was mehr Not und Elend verursacht - das Abschaffen des Klimawandels durch Forschung und Innovationen oder die radikalen Lösungen einiger Fanatiker“, möchte „bitte auf die Bühne kommen und dies erklären“. Das ist dann wohl auf die Aufforderung hin aber nicht passiert. Seine Meinung zu dem Hype rund um Greta Thunberg konnte er damit aber wieder anbringen.

Wie lange wird Dieter Nuhr noch über Greta Thunberg scherzen?

Immer wieder regte Dieter Nuhr mit Scherzen und Angriffen auf Greta Thunberg die öffentliche Diskussion an. Eines hat er letztens dabei klargemacht: Im Interview mit dem Tagesspiegel reagiert er auf die Frage, wann der letzte Scherz über Greta Thunberg gemacht wird, in typischer Manier: „Wenn der lächerliche Personenkult abebbt.“

Welche Wirkung der Comedian dabei auf die Debatte hat, scheint ihm selbst durchaus bewusst zu sein. Auf Twitter möchte er eigentlich nur auf eine Ausstrahlung bei der ARD hinweisen, kokettiert aber schon in der Ankündigung: „Damit alle wissen, wann der Shitstorm anzufangen hat.“ Seine bewusste Provokation wird so schnell wohl nicht mehr enden.

Damit alle wissen, wann der Shitstorm anzufangen hat: heute, Nuhr im Ersten, 22:45 Uhr pic.twitter.com/o81fiTt3SB — Dieter Nuhr (@dieternuhr) 10. Oktober 2019

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/Henning Kaiser/Roberto Monaldo.Lapress/LaPresse via ZUMA Press/dpa