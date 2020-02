Greta Thunberg in großer Trauer: Enges Familienmitglied gestorben - Mutter berichtet Erschreckendes

Greta Thunbergs Mutter machte ein schockierendes Geständnis: Wegen Depressionen habe Greta mit elf Jahren aufgehört zu essen. Nun trauert die Aktivistin erneut.

Stockholm - Sie hörte auf zu essen, zu reden und zu lachen - dieses schockierende Geständnis machte Malena Ernman kürzlich über ihre Tochter, die weltbekannte schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg*. Die heute 17-Jährige sei mit elf Jahren „in eine Art Dunkelheit verschwunden“, sagte Thunbergs Mutter laut einem Bericht des britischen Nachrichtenportals Metro.

Nun müssen die Klimaaktivistin und ihre Familie erneut mit einem harten Rückschlag kämpfen. Wie Thunberg am Dienstagabend auf Twitter bekanntgab, ist ihr Großvater Olof Thunberg verstorben.

Igår kväll gick min farfar Olof Thunberg bort. Han var en av Sveriges största skådespelare och har stått på scen i över 75 år. Han var en av de snällaste människorna jag någonsin träffat. Vi saknar honom fruktansvärt mycket. pic.twitter.com/zekYvdPJND — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 25, 2020

Greta Thunberg trauert öffentlich um ihren Opa: „Wir vermissen ihn furchtbar“

„Er war einer der nettesten Menschen, die ich jemals gekannt habe“, schrieb die 17-Jährige auf Twitter. „Wir vermissen ihn furchtbar.“ Nur kurz vor seinem 95. Geburtstag ist der Schwede am Montag verstorben, berichtet auch Express.de. Thunbergs Schwester Beata teilte ihrer Trauer ebenfalls bei Instagram und Twitter. Bleibt zu hoffen, dass der Zusammenhalt der Familie Thunberg* Greta in dieser schweren Zeit genug Kraft gibt. Denn nicht selten führen schlimme Ereignisse wie der Todesfall eines Familienmitglieds bei Menschen mit Depressionen zum Rückschlag.

Starke Symptome einer Depression zeigte Thunberg schon einmal vor sechs Jahren. In nur zwei Monaten verlor sie deutlich an Gewicht und war kurz davor, ins Krankenhaus zu kommen.Thunbergs Mutter, die derzeit ein Buch über ihre Familie schreibt, erzählt von schockierenden Szene: „Sie hat keine Energie mehr, Treppen zu steigen und ihre Werte bei Depressions-Tests sind hoch“, sagte Ernman dem Nachrichtenportal Metro zufolge. Auch der körperliche Zustand ihrer Tochter muss besorgniserregend gewesen sein. Greta Thunbergs Körpertemperatur sei niedrig gewesen und ihr Hungern hätte sich auch schon durch Symptome bei Puls und Blutdruck ausgewirkt.

Greta Thunberg bekam durch die Klima-Proteste offenbar neuen Lebensmut

Psychiater haben Thunberg eine Zwangsstörung diagnostiziert, die ihre Mutter als „hoch-funktionalen“ Autismus bezeichnet. Als Thunberg begann, sich für den Klimawandel zu interessieren, kam jedoch die große Wende. Ihren ersten Schulstreik begann Thunberg im Sommer 2018. Wie Ernman berichtet, konnte die Familie sehen, dass sich ihre Tochter gut fühlte, während sie ihre Klima-Pläne vorantrieb. Sie machte einen besseren Eindruck „als je zuvor“.

Seitdem hat Thunberg viel erreicht: Die von ihr angestoßene Fridays-for-Future-Bewegung hat weltweit Anhänger, die 17-Jährige ist die jüngste Person, die das Time-Magazin jemals zur Person des Jahres kürte und die schwedische Aktivistin ist eine der am meisten beachteten Rednerinnen bei wichtigen politischen Veranstaltungen wie dem Weltwirtschaftsforum in Davos* oder dem UN-Klimagipfel*. Auch bei Politikern ist Thunberg in aller Munde - und nicht immer kommt sie dabei gut weg. Über den Tod ihres Großvaters trauert die Schwedin dennoch wie jede andere Enkelin auch - hoffentlich kann sie sich dafür die Zeit nehmen, die sie braucht.

