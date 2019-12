Der Startschuss für die UN-Klimakonferenz ist gefallen - aber wo ist Greta Thunberg? Die Klima-Aktivistin meldet sich vom Atlantik mit einem Post.

Update 10.15 Uhr:

In Lissabon warten bereits Klimaaktivisten der Jugendbewegung „Fridays for Future“ auf Greta Thunberg. Sie hatten die Klimaaktivistin um eine Pressekonferenz gebeten. Von Thunberg werden zur Klimakonferenz in Madrid scharfe Töne erwartet.

Zu ihrer eigenen Reise über den Atlantik häufen sich jedoch, wie auch bei dem Törn in die USA, Vorwürfe bezüglich der Klimaneutralität der Reise. So soll es etwa auf dem Segelschiff „La Vagabonde“ einen Dieselgenerator geben, der das Boot mit Strom für Licht und weitere elektrische Geräte versorgt. Das berichtet lz.de.

UN-Klimakonferenz: Kurz vor der Ankunft wird klar - Greta-Reise wieder nicht ganz klimaneutral

Update vom 3. Dezember, 9 Uhr: Greta Thunberg wird an diesem 3. Dezember in Lissabon erwartet. Von dort aus will sie mit dem Zug zur Klimakonferenz in Madrid fahren. Der Satellitenkarte ihres Segelbootes nach, befindet sie sich nur noch wenige Kilometer von der europäischen Küste entfernt. Doch kurz vor der Ankunft der schwedischen Klimaaktivistin wird bekannt: Wie bereits auf der Reise in die USA ist auch dieser Segeltörn nicht CO2-neutral.

Als die Klimakonferenz aufgrund der Unruhen in Chile nach Madrid in Spanien verlegt wurde, hatte Greta Thunberg plötzlich ein Transportproblem. German-Wings bot Thunberg an, sie aus den USA nach Deutschland zu fliegen. Das galt das noch als unmoralisches Angebot. Schließlich bot ein australisches Youtuber Paar der Schwedin an, mit ihnen über den Atlantik zu segeln. Da Segeln auf dem Atlantik im November aber eine äußerst erfahrene Crew erfordert, begleitete Star-Seglerin Nikki Henderson (22) die Reise. Das berichtet die britische Times.

Bisher war aber nicht bekannt: Henderson musste erst mit dem Flugzeug anreisen, bevor der Segeltrip zum Klimagipfel starten konnte.

UN-Klimakonferenz: Greta Thunberg verspätet sich - an deftigen Warnungen mangelt es aber nicht

Ursprungsnachricht vom 2. Dezember 2019: Madri d - Wird ihr Beitrag genauso einschlagen wie die Rede auf dem UN-Klimagipfel im September? Auf jeden Fall wird Greta Thunberg den Auftakt der 25. UN-Klimakonferenz verpassen. Sie befand sich am Montag immer noch auf ihrem zweiten Segeltörn von den USA über den Atlantik Richtung iberische Halbinsel. Die Fridays-for-Future-Aktivisten und anderen Klimaschutzbewegungen dürften den Gipfel dennoch von Beginn an aufmerksam verfolgen.

Diejenigen Teilnehmer der Konferenz, die noch auf eine Flaute hoffen, die die Klimaaktivistin aufhalten könnte, dürften allerdings von Gretas aktuellem Facebook-Post enttäuscht werden. Da spritzt bei Sonnenschein die Gischt im Hintergrund und eine, auf dem Foto sichtlich gut gelaunte, Greta schreibt am Montagabend dazu: „Tag 20, unser letzter Tag auf dem Ozean! Wir können das Land nun schon fast riechen. Wir schätzen, in Doca de Santo Amaro, Lissabon, morgen zwischen acht und zehn Uhr anzukommen.“

Greta Thunberg verpasst Klimakonferenz-Beginn - an deftigen Warnungen mangelt es aber nicht

Thunberg, das Gesicht der weltweiten Jugend-Proteste, wird wohl im Laufe der Woche in Portugal ankommen. Für Freitag, den 6. Dezember, plant sie in Madrid eine Demonstration mit Schülern. Am Sonntag postete die 16-Jährige auf Instagram: „Tag 18. Wir rasen auf Europa zu! Geschätzte Ankunft ist aktuell der Dienstagmorgen. Wir fahren den Hafen ‬Doca de Alcantara‪ in Lissabon an. Wir alle freuen uns, euch zu sehen!“

Die UN-Klimakonferenz startete unterdessen mit alarmierten Stimmen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, sprach in Madrid von einem„Krieg gegen die Natur“, der beendet werden müsse. 196 Staaten und die EU verhandeln vom 2. bis zum 19. Dezember 2019 darüber, wie das Pariser Klimaabkommen verwirklicht und die Erderhitzung eingedämmt werden kann.

Bis 2020 sollen alle Staaten ehrgeizigere Pläne zur Reduzierung ihres Treibhausgas-Ausstoßes vorlegen. Dafür sollen in Madrid die notwendige Unterstützung und auch Druck aufgebaut werden. Zudem geht es um Regeln, nach denen Staaten und Unternehmen Klimaschutz in anderen Ländern finanzieren können - dabei kommt es aus Sicht der deutschen Bundesregierung darauf an, dass nichts doppelt angerechnet wird. Ein weiteres Thema soll die Finanzierung von Schäden durch Extremwetter in ärmeren Ländern sein, die mit dem Klimawandel zunehmen dürften.

Greta Thunberg verpasst Auftakt - von der Leyen deklariert ehrgeizige Pläne

Das Pariser Klimaschutzabkommen sieht vor, dass bis 2030 mindestens 40 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als 1990, um die Erderwärmung auf unter zwei Grad und möglichst unter 1,5 Grad zu beschränken. Die bisherigen Klimaschutzpläne der Staaten reichen dafür bei Weitem nicht aus. Geht es weiter wie bisher, könnten es bis Ende des Jahrhunderts stattdessen im Mittel knapp 4 Grad mehr sein.

Die Bundesregierung war am Montag (2. Dezember) noch nicht in Madrid vertreten, Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist erst in der zweiten Verhandlungswoche dabei. Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versicherte in Madrid: „Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten.“ Von der Leyen will die Ziele der EU zum Einsparen von Treibhausgasen für 2030 verschärfen - 2050 soll die europäische Wirtschaft unterm Strich sogar klimaneutral sein.

UN-Klimagipfel in New York: Greta Thunberg beeindruckt mit Rede

US-Präsident Donald Trump hatte den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaschutzabkommen eingeleitet. Er ist Klimawandel-Skeptiker - und machte nach Greta Thunbergs Rede auf dem UN-Klimagipfel in New York spöttische Bemerkungen. Ihre viel beachtete Wutrede wurde zu einer Generalabrechnung mit der aktuellen Politik. Auch die „deutsche Greta Thunberg“, Luisa Neubauer, liefert sich gerade einen Schlagabtausch mit FDP-Chef Christian Lindner.

Greta Thunberg ist Kritik und sogar Häme gewohnt - ob von Komiker Dieter Nuhr oderFriedrich Merz (CDU):

