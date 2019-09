Greta-Gegner: Morddrohungen auf Facebook - Hetze eskaliert

„Fridays for Hubraum“: Die Facebook-Gegengruppe zu „Fridays for Future“ war eigentlich nur ein Scherz. Doch dann wuchs sie rasant - und gipfelte in Hasstiraden und Morddrohungen

München - Dem „Klimawahn“ einfach mit ein bisschen Spaß eine Gegenbewegung entgegensetzen: Das war das - so weit relativ harmlose - Ziel von Chris Grau und seinen Mitgründern, als er eine Facebook-Gruppe erstellte. Für Autofans, gegen die Klimabewegung „Fridays for Future“: Das sollte „Fridays for Hubraum“ sein.

In einem Beitrag schildern sie ihre Absicht so: „Wir wollen unsere Autos weiterfahren. So wie wir das möchten. Ohne CO2-Steuer, Fahrverbote, Umweltzonen oder sonstige kopflose Entscheidungen." Aber die Sache lief aus dem Ruder.

Autofans gegen „Klimawahn“: 400.000 Mitglieder in wenigen Tagen

Denn die Mitgliederzahl der Gruppe stieg innerhalb weniger Tage rasant an. Während bei „Fridays for Future“ rund 78.800 Mitglieder für eine verschärfte Klimapolitik kämpfen, sammelten sich bei „Fridays for Future“ innerhalb kürzester Zeit über 400.000 Mitglieder, die vor allem eins waren: dagegen. Gegen Autoverbote, gegen „Klimahysterie“, gegen Greta.

Denn schnell kippte die Stimmung von vielen PS zu viel Hass. Während zunächst noch scherzhafte Posts über schnelle Autos dominierten, fluteten bald Mitglieder mit Hasskommentaren und rechter Hetze die Gruppe.

„Fridays for Hubraum“: Morddrohungen gegen Greta und rechte Hetze

+ Erhielt in Facebookgruppe „Fridays for Hubraum“ Morddrohungen: Greta Thunberg © dpa / Benoit Doppagne Unter den Massen an Neu-Mitgliedern fanden sich viele, die Greta Thunberg, das Gesicht der „Fridays for Future“-Bewegung, massiv beleidigten und ihr schließlich sogar mit Mord drohten. Zudem eskalierten rechtsradikale Parolen in der Gruppe.

Obwohl wir gedacht haben, alles schon gesehen zu haben, nimmt die #Hetze gegen #GretaThunberg mit der FB-Gruppe „Fridays for Hubraum“ neue Dimensionen an. Innerhalb kürzester Zeit hat die Gruppe nun fast 300.000 Mitglieder. Ob so eine Gruppe kontrollierbar ist, sieht man hier.1/3 pic.twitter.com/XDWc18SffM — DieInsider (@Die_Insider) 25. September 2019

Die Hasskommentare gingen so weit, Greta, die den alternativen Nobelpreis erhält, einen Amokläufer oder IS-Kämpfer zu wünschen.

„Fridays for Hubraum“: AfD wirbt für Facebook-Gruppe

Die Gruppe stieß außerdem auf Interesse bei der AfD: Mehrere Fraktionsmitglieder warben dafür, der Gruppe „Fridays for Hubraum“ beizutreten, darunter unter anderem die Landtagsfraktion der AfD Sachsen. AfD-Mitglieder sollen sogar bezahlte Werbung für „Fridays for Hubraum“ geschaltet haben, berichtet die Welt.

Die Betreiber der „Fridays for Hubraum“-Seite distanzieren sich allerdings deutlich von der AfD und betonen, dass sie eine unparteiische Gruppe seien.

„Fridays for Hubraum“: Gründer distanzieren sich von Hasskommentaren

Für die Gründer der einstigen Scherz-Gruppe war die Eskalation ein Schock. Mitgründer Chris Grau distanzierte sich von allen Hasskommentaren und rechter Hetze: „Mit rechter Hetze wollen wir nichts zu tun haben, das geht gar nicht“, äußerte er sich in einer Videobotschaft auf Facebook.

Er ging sogar noch einen Schritt weiter und nahm genau diejenige in Schutz, gegen die sich die brutalen Hasskommentare richteten: „Lasst bitte dieses Mädchen einfach in Ruhe“, appellierte er eindringlich für die junge Greta. Doch es half alles nichts: Die Gruppe musste vorübergehend geschlossen werden.

„Fridays for Hubraum“: Wieder online - mit massiven Einschränkungen

Nachdem die Gruppe kurzfristig archiviert worden war, fanden sich schnell Ableger mit ähnlichen Namen wie „Fridays for Hubraum Austria“. Mittlerweile ist das Original „Fridays for Hubraum“ allerdings wieder online - mit 413.300 Mitgliedern (Stand: 27. September, 15 Uhr) und verschärften Regeln. Zuvor wurden Posts von Mitgliedern gelöscht - alle 450.000 Stück wurden per Hand entfernt.

Mitglieder können jetzt zwar noch kommentieren, eigene Postings zu kreieren ist allerdings untersagt. Zudem wurde die Gruppe in elf feste Themenbereiche untergliedert: Einer für Morddrohungen ist nicht dabei - dafür aber eine „Plauderecke“ und ein Bereich für Autovorstellungen. Ein Versuch, vom Hass zum Hubraum zurückzukehren.

Greta polarisiert währenddessen nicht nur auf Facebook - laut einer Umfrage ist das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Rede sehr gespalten. Auch Kanzlerin Merkel kritisierte die Klimaaktivistin.

cw