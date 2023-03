Athen will Grenzzaun auch ohne EU-Gelder fertigstellen – Experten üben Kritik an Behandlung von Migranten

EU-Außengrenze: Zwischen Griechenland und der Türkei steht auf 37,5 Metern seit einiger Zeit ein fünf Meter hoher Zaun. © IMAGO / NurPhoto

Griechenland treibt die Verlängerung des Grenzzauns voran – und wartet nicht mehr auf Gelder der EU. Derweil kritisieren Experten die Pushbacks und ihre Begleiterscheinungen.

Athen/Brüssel – Griechenland ist entschlossen, den Zaun an der Grenze zur Türkei zu verlängern – wenn nötig auch mit eigenen Geldern. Es geht um zusätzliche 35 Kilometer im Nordosten, wo Griechenland auf 192 Kilometern Länge an die Türkei grenzt. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis erklärte im Staatsfernsehen ERT: „Ich sage allen, die sich widersetzen: Mit oder ohne europäisches Geld wird der Zaun vollendet.“

Griechenland zählte zu den 15 EU-Staaten, die vor einem Monat mehr finanzielle Unterstützung bei der Sicherung der Außengrenzen der Union vor illegaler Einwanderung forderten. „Wirksamere Grenzkontrollen erfordern eine Verstärkung der Einsatzmöglichkeiten“, betonte Migrationsminister Notis Mitarakis damals auch mit Blick auf die Zusammenarbeit und sprach von einer „beträchtlichen EU-Finanzierung“, die erforderlich sei.

Wiederholt hatte Athen Mittel dafür eingefordert, um den Grenzzaun verlängern zu können. Vergeblich. Nun will Mitsotakis den Vertrag mit einer Baufirma am Freitag (31. März) bei einem Besuch der Grenzregion zur Türkei unterzeichnen. Die Kosten sollen sich auf 100 Millionen Euro belaufen.

Der Grenzzaun zur Türkei wird verlängert: Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis will keine Zeit mehr verlieren. © IMAGO / ANE Edition

EU-Außengrenze in Griechenland: Zaun soll im vergangenen Jahr 260.000 von Einwanderung abgehalten haben

Das Projekt wird sehr wahrscheinlich auch wegen der in diesem Jahr anstehenden Wahlen in der Türkei vorangetrieben. Die Griechen befürchten, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wie in der Vergangenheit zahllose Migranten an die Grenze schicken könnte, um die EU hinsichtlich der Flüchtlingspolitik unter Druck zu setzen.

In den vergangenen Jahren hatte die griechische Regierung bereits einen 37,5 Kilometer langen und etwa fünf Meter hohen Stahlzaun entlang seichter Stellen des Grenzflusses Evros, der in der Türkei Meric heißt, hochgezogen. Dem Grenzschutz zufolge wurden somit allein im vergangenen Jahr 260.000 Migranten an der Überquerung gehindert.

Bürgerschutzminister Takis Theodorikakos kündigte im Fernsehsender Skai bereits zu Jahresbeginn an, die gesamte Evros-Grenze solle auf einer Länge von 140 Kilometern mit einem Zaun gesichert werden. Diese Entscheidung sei „endgültig“.

Kritik an Pushbacks: „Länder können Menschenrechtsverpflichtungen nicht ignorieren“

Menschenrechtsorganisationen werfen der griechischen Regierung vor, zu sogenannten Pushbacks zu greifen, also Menschen, die auf eine bessere Zukunft in Europa hoffen, illegal zurück in die Türkei zu drängen. Kritisiert wird auch, dass die EU dies stillschweigend dulde. Athen verweist seinerseits darauf, mit dem Schutz der eigenen Außengrenzen auch den Staatenbund vor illegaler Migration zu schützen.

Zu dem Thema äußerte sich auch das Anti-Folter-Komitee (CPT) des Europarats. In einem in Straßburg veröffentlichten Bericht betonte Alan Mitchell, Präsident des Komitees: „Viele europäische Länder sind an ihren Grenzen mit sehr komplexen Migrationsproblemen konfrontiert, was jedoch nicht bedeutet, dass sie ihre Menschenrechtsverpflichtungen ignorieren können.“

Pushbacks an europäischen Grenzen: Geflüchtete geschlagen und mit Hunden gejagt

Weiter stellte der Brite klar: „Pushbacks sind illegal, nicht akzeptabel und müssen aufhören.“ Zudem fordert er, dass die Regierungen Schutzmaßnahmen schaffen, „um Menschen zu schützen, die aufgrund von Einwanderungsgesetzen inhaftiert sind, und Mechanismen einrichten, um jegliche Art von Misshandlung an den Grenzen zu verhindern“.

Den Erkenntnissen des Komitees zufolge werden Geflüchtete an den Grenzen geschlagen, mit Hunden gejagt und gedemütigt. Einige hätten sich entkleiden und die Grenze nackt überqueren müssen. Misshandlungsvorwürfe würden nicht ausreichend untersucht, die Zustände in den grenznahen Einwanderungszentren werden als teilweise erschreckend beschrieben. (mg, dpa)