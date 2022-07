Griechenland: Einführung von digitalem Führerschein und Personalausweis

Digitaler Führerschein und Personalausweis für griechische Bürger.

Athen - Griechische Bürger können ihren Führerschein und ihren Personalausweis von nun an auch digital auf dem Handy dabei haben. Dieser Schritt sei eine Revolution, sagte Verkehrsminister Kostas Karamanlis am Mittwoch dem Sender Skai. «Die Dokumente werden sich auf dem Handy befinden und mit einem Knopfdruck verfügbar sein.» Sie würden dann von allen Behörden des Landes anerkannt. Ab Donnerstag sollen Bürger Zugang zu den digitalen Dokumenten haben.

Mit den digitalen Ausweispapieren setzt Griechenland seine Bemühungen fort, die Bürokratie zu bekämpfen und die Digitalisierung voranzutreiben. Bereits vor zwei Jahren hatte Athen in der Corona-Pandemie als erster EU-Staat den digitalen Impfnachweis eingeführt. Seither sind viele weitere Behördengänge digitalisiert worden, unter anderem der Verkauf und die Ummeldung von Autos, der Immobilienverkauf und sogar Scheidungen. In den kommenden Wochen sollen in Griechenland weitere Dokumente elektronisch verfügbar sein, wie etwa der Versicherungsnachweis von Autos. (dpa)