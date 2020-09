Griechenland: Flüchtlingslager Moria fast vollständig abgebrannt - Organisation macht Bundesregierung für Brand verantwortlich

Flüchtlingslager Moria brennt nieder: Tausende Migranten obdachlos - Folgt Alleingang Deutschlands?

Das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (Griechenland) stand in der Nacht in Flammen und wurde fast vollständig zerstört. Was mit den obdachlosen Migranten passieren soll, …