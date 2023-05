Griechenland: Mitsotakis plädiert für Neuwahlen „möglicherweise am 25. Juni“

Kyriakos Mitsotakis © IMAGO/Marios Lolos

Der amtierende Ministerpräsident von Griechenland, Kyriakos Mitsotakis, hat sich nach seinem deutlichen Sieg bei der Parlamentswahl für Neuwahlen Ende Juni ausgesprochen.

Athen in Griechenland - Die Wahlen sollten „möglicherweise am 25. Juni“ stattfinden, erklärte Mitsotakis am Montag gegenüber Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou. Diese hatte ihm zuvor das Mandat zur Regierungsbildung erteilt, das Mitsotakis ablehnte. Er setzt auf eine absolute Mehrheit bei Neuwahlen statt einer Regierungskoalition.

Mitsotakis‘ konservative Partei Nea Dimokratia (ND) kam am Sonntag im Endergebnis auf 40,8 Prozent der Stimmen, gut 20 Prozentpunkte mehr als die linksgerichtete Syriza-Partei von Alexis Tsipras. Die gemäßigte linke Partei Pasok-Kinal von Nikos Androulakis kam auf 11,5 Prozent der Stimmen. Für eine absolute Mehrheit reichte es ND trotz des guten Abschneidens nicht. Mitsotakis machte deutlich, dass er eine Regierungskoalition ablehnt und auf Neuwahlen setzt, um alleine regieren zu können.



Bei einem erneuten Urnengang würde der Wahlsieger einem neuen Wahlgesetz zufolge von einem Bonus von bis zu 50 Sitzen profitieren - und bekäme somit womöglich eine stabile Mehrheit im Parlament. ahe/se