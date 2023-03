Trotz tödlichen Unfalls: USA statten Nato-Partner mit Dutzenden Marine-Fahrzeugen aus

Von: Patrick Mayer

Transportiert Marine-Soldaten aus dem Meer an Land: das Assault Amphibious Vehicle (AVV, Symbolfoto). © IMAGO/Basilio Sepe

Griechenland kauft etliche AVV-Marine-Fahrzeuge von den USA. Dabei ist das Assault Amphibious Vehicle sogar in der US Navy mächtig unumstritten.

München/Salamis - Wer hat welches Waffensystem? Und wieviel davon? Diese Fragen sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im transatlantischen Verteidigungsbündnis NATO allgegenwärtig.

NATO: Griechenland kauft von den USA Dutzende Militärfahrzeuge

Die USA, die größte Militärmacht innerhalb der Allianz, verkauft nun Dutzende strategische Fahrzeuge an einen kleineren NATO-Partner. Konkret: Griechenland erwirbt von den Vereinigten Staaten für seine Marine 76 Assault Amphibious Vehicle (AVV). Dabei handelt es sich um amphibische Truppentransporter, die sowohl im Meer als auch an Land einsetzbar sind.

Diese wurden beim United States Marine Corps Anfang der 1970er Jahre in Dienst gestellt. Aber: Die AVV gelten innerhalb der US Navy nicht als unumstritten, nachdem es am 30. Juli 2020 zu einem tödlichen Unfall mit einem AVV gekommen war, bei dem acht Marines und ein Navy-Corpsman ums Leben gekommen sind. Sie ertranken bei einem Training vor der Küste von San Clemente Island in Südkalifornien, weil ihr Angriffs-Amphibienschiff sank.

Damals kam Kritik auf, dass die AVV nicht mehr in bestem Zustand seien und einzelne Fahrzeuge ausgeschlachtet werden mussten, um Ersatzteile für andere Truppentransporter zu haben. Dennoch griff Griechenland jetzt zu. Was konkret heißt: Die griechische Marine erwirbt in einem Militärpaket über 268 Millionen Dollar neben den schwimmenden AVV-Fahrzeugen auch 63 Maschinenkanonen MK-19 sowie Wärmebildvisiere. Auch die Schulung mit dem Militärgerät ist in dem Kauf enthalten.

„Dieser geplante Verkauf wird die außenpolitischen und nationalen Sicherheitsziele der Vereinigten Staaten unterstützen, indem er dazu beiträgt, die Sicherheit eines NATO-Verbündeten zu verbessern, der ein wichtiger Partner für politische Stabilität und wirtschaftlichen Fortschritt in Europa ist“, erklärte das US-Außenministerium in einer Stellungnahme.

Griechische Marine: Vor Athen in der Ägäis stationiert

Weiter hieß es aus Washington: „Dieser geplante Verkauf wird die Fähigkeit Griechenlands verbessern, aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen, indem eine effektive Fähigkeit zum Schutz maritimer Interessen und Infrastrukturen zur Unterstützung seiner strategischen Lage an der Südflanke der NATO bereitgestellt wird.“ Die griechische Flotte ist auf der Insel Salamis stationiert, die in der Ägäis vor Athen und Piräus liegt. (pm)