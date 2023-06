Ringen um die Bonus-Sitze in Griechenland: Konservative hoffen – und drohen mit drittem Wahlgang

Von: Florian Naumann

In Griechenland wird gewählt – schon wieder. Mitgrund ist ein Passus im Wahlrecht. Die Konservativen hoffen auf einen Bonus. Der News-Ticker zur Wahl.

Neuwahl in Griechenland: Am Sonntag (25. Juni) steht der zweite Urnengang binnen weniger Wochen an.

Konservative hoffen auf absolute Mehrheit: Regierungschef Kyriakos Mitsotakis will Alleinregierung sicherstellen.

Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse: Erste Zahlen werden für 18.00 Uhr erwartet, Hochrechnungen folgen circa eine Stunde später.

, Hochrechnungen und : Erste Zahlen werden für 18.00 Uhr erwartet, Hochrechnungen folgen circa eine Stunde später. Dieser News-Ticker zur Parlamentswahl in Griechenland wird fortlaufend aktualisiert.

Vorbericht: Athen - Griechenland wählt am Sonntag (25. Juni) ein neues Parlament – zum zweiten Mal binnen fünf Wochen. Am 21. Mai hatte die konservative Nea Dimokratia (ND) von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis eine deutliche Mehrheit erhalten. Eine Koalition fand sich aber nicht. Wohl auch wegen eines ungewöhnlichen Passus im Wahlrecht. Denn im nun folgenden zweiten Urnengang bekommt die siegreiche Partei einen entscheidenden Bonus.

Die stärkste Partei wird bis zu 50 Extra-Sitze erhalten. Mitsotakis erhofft sich dadurch, nach der Neuwahl mit absoluter Mehrheit eine „stabile und effektive Regierung“ bilden zu können. Das erklärte er am Morgen bei der Stimmabgabe in der Hauptstadt Athen.

Konservative hoffen auf absolute Mehrheit in Griechenland: Mitsotakis will Alleinregierung sicherstellen

Umfragen zufolge hat Mitsotakis tatsächlich gute Chancen auf eine weitere Amtszeit mit absoluter Mehrheit. Die größte Oppositionspartei, die linke Syriza von Alexis Tsipras, liegt weit hinter Mitsotakis‘ ND. Im Mai hatten die Konservativen 40,8 Prozent der Stimmen erhalten, Syriza nur 20 Prozent. Laut Umfragen könnte die ND das Ergebnis mindestens bestätigen. Mitsotakis rühmte sich unter anderem, mehr als 50 Steuern gesenkt zu haben. Auch die Arbeitslosigkeit war zuletzt gesunken.

Griechenland-Wahl: Kyriakos Mitsotakis am Sonntag bei der Stimmabgabe in Athen. © Aris Messinis/AFP

Syriza hatte im Vorfeld Schwierigkeiten, dem Kurs der ND etwas entgegenzusetzen. Sie versuchte im Wahlkampf, die sozialen Folgen der Inflation für viele Menschen angesichts der weiterhin niedrigen Löhne in Griechenland zum Thema zu machen. Tsipras warnte nach seiner Stimmabgabe am Sonntag vor einer „unkontrollierten Regierung“ unter Mitsotakis. Viele Griechen halten ihm allerdings immer noch das Einlenken gegenüber der EU in der Finanzkrise vor.

Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse: Der Zeitplan für die Griechenland-Wahl

Zwei Faktoren, die das Wahlergebnis noch maßgeblich beeinflussen könnten, sind eine geringe Wahlbeteiligung sowie mehrere kleine Parteien, die es über die Drei-Prozent-Hürde schaffen könnten.

Mitsotakis hat bereits vor einer möglichen dritten Wahl im August gewarnt, falls seine ND auch diesmal keine absolute Mehrheit erzielen sollte. Erste Prognosen aus Nachwahlbefragungen werden nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr deutscher Zeit erwartet. Hochrechnungen könnten gegen 19.00 Uhr eintreffen. (AFP/fn)