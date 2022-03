Der wohl friedlichste Krieg der Geschichte - es geht um eine kleine Insel und Alkohol

Von: Marcus Giebel

Seit fast 40 Jahren liegen sich Kanada und Dänemark wegen der Hans-Insel in den Haaren. Beide Länder führen deshalb den wohl friedlichsten Krieg überhaupt.

München - Der Ukraine-Krieg führt uns seit einigen Tagen vor Augen, wie blutig und zerstörerisch ein territorialer Streit auch im 21. Jahrhundert aussehen kann. Täglich kommen Menschen ums Leben, ununterbrochen werden andere um ihr Hab und Gut gebracht und in die Flucht geschlagen.

Wie viel friedlicher ein solcher Konflikt geführt werden kann, ist seit Jahrzehnten im Kennedy-Kanal, einem Teil der Nares-Straße, zu beobachten. Gerade in diesen düsteren Zeiten lohnt ein Blick auf die Meerenge zwischen Kanada und Grönland. Genauer gesagt auf die Hans-Insel. Hierbei handelt es sich um ein vegetationsloses und unbewohntes Eiland von gerade mal 1,25 Quadratkilometern Größe.

Streit um die Hans-Insel: Kanada und Dänemark tauschen Fahnen und Spirituosen

Um dessen Besitz streiten Kanada und Dänemark, da Grönland ein autonomer Bestandteil des dänischen Königreichs ist. Der Stern nannte die Auseinandersetzung vor einigen Jahren den „höflichsten“ sowie „wohl entspanntesten Krieg in der jüngeren Menschheitsgeschichte“. Denn obwohl beide Länder das Fleckchen Land mitten im Arktischen Ozean für sich beanspruchen, würde wohl niemand auf die Idee kommen, deswegen zu einer Waffe zu greifen.

Vielmehr hat sich auf der Hans-Insel mittlerweile der Brauch eingebürgert, dass jede Nation nach einem Besuch auf dem Felsen eine gehisste Staatsflagge sowie landesübliche Spirituosen hinterlässt. Dafür können Grenzpatrouillen oder Forschungsteams sorgen. Einen Grund, die Mini-Insel kurz zu betreten, findet sich doch immer, wenn gerade ein Stück Stoff des anderen Landes im Wind weht oder die Kehle mal wieder geölt werden will. Die Kanadier lassen demnach zumeist Whiskey zurück, die Dänen Schnaps - laut ntv der Marke „Aalborg“.

Kanada und Dänemark beanspruchen Hans-Insel für sich: Problem seit Grenzziehung 1973

Obwohl so in gewisser Weise beide Seiten von diesem Streit profitieren, wird an der Beilegung gearbeitet. Allein: bislang ohne ein für die „Kriegsparteien“ zufriedenstellendes Ergebnis. Erstmals wurde die Entscheidung über die Zugehörigkeit bei der Grenzziehung 1973 vertagt. Anders als die benachbarten Eilande Franklin-Insel und Crozier-Insel, die sich deutlich näher zu Grönland befinden, liegt die Hans-Insel ziemlich genau in der Mitte der Meerenge.

2005 erklärte der damalige grönländische Außenminister Josef Motzfeldt die Bedeutung des Felsens damit, dass die Insel für die Schifffahrt wichtig werden könnte, werde die Nares-Straße durch den Klimawandel befahrbar. Außerdem verwies er auf das Besitzrecht an möglichen Bodenschätzen unter der Insel und in den umliegenden Gewässern.

Der Streitpunkt zwischen Kanada und Dänemark: Die Hans-Insel besteht nur aus nacktem Fels, dennoch will keines der Länder sie freiwillig hergeben. © Twitter

Wer bekommt die Hans-Insel? Friedlichster Krieg könnte auch zum längsten werden

Als die Grenze 2012 erneut gezogen wurde, blieb hinsichtlich der Hans-Insel alles beim alten: Kanada und Dänemark kamen nicht auf einen Nenner, wie sie den womöglich strategisch wichtigen Felsen zuordnen sollten. Auch eine 2018 ins Leben gerufene offizielle Task-Force brachte keine Besserung.

So tauschen die beiden Nationen weiter fleißig Spirituosen und hissen abwechselnd ihre Flaggen. Bleiben dies die einzigen Begleitumstände des Kriegs um die Hans-Insel kann er ruhig noch ewig währen. Der Großteil der Menschheit dürfte sich nicht daran stören, sollte der wohl friedlichste Krieg der Menschheitsgeschichte auch der längste werden. (mg)