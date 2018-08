Größte Militärübung seit 1981: Putin lässt 300 000 Soldaten aufmarschieren

Schande von Chemnitz: Schockierende Polizei-Bilanz - Seehofer will helfen, auch Merkel reagiert

Nach der tödlichen Messer-Attacke in Chemnitz sind am Montag rund 6000 Rechte aufmarschiert, 20 Menschen wurden verletzt. Sachsens Regierung kündigt Konsequenzen an. …