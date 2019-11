GroKo beschließt bis zu 400 Euro mehr Grundrente: Wir beantworten die sieben wichtigsten Fragen

Kurz zusammengefasst: Jahrelanges Tauziehen, Verhandeln und Geschachere seitens der (bestens versorgten) Politiker-Kaste, um unterm Strich nur ein paar läppische Brosamen an die Rentner zu verteilen. Mehr als eine Milliarde sind denen die Rentner, die das Land aufgebaut haben, nicht wert. Den gleichen Betrag hat Merkel mal eben gerade (ohne mit der Wimper zu zucken) an die Atommacht Indien verschenkt. Andere Vergleiche, gerade in Bezug auf die Finanzierung der illegalen Einwanderung in die Sozialsysteme, erspare ich mir lieber. Aber offenbar sind die Rentner über deren Behandlung durch die Regierungsparteien dermassen begeistert, dass sie diese Clique fleißig weiter ihre Stimmen geben.