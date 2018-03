News-Ticker: So wird Merkel wieder zur Kanzlerin gewählt

Am Mittwoch geht das neue Bundeskabinett an die Arbeit. Zuvor steht allerdings die Wahl der Bundeskanzlerin auf dem Programm. Wir halten Sie in unserem News-Ticker auf dem Laufenden.

171 Tage nach der Bundestagswahl im September 2017 findet am Mittwoch (14. März) die Kanzlerwahl im Kabinett statt.

Die Wahl der Bundeskanzlerin beginnt am 14. März 2018 um 9 Uhr.

Um gewählt zu werden, braucht Angela Merkel die sogenannte Kanzlermehrheit: Also 355 von 709 Stimmen.

Wird Merkel gewählt, wird sie um 11 Uhr von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Kanzlerin ernannt.

Die Vereidigung der neuen Bundesminister im Bundestag wurde auf ca. 13.35 Uhr terminiert.

Am Nachmittag (17 Uhr) steht dann die konstituierende Kabinettssitzung auf dem Programm.

Alle Infos zur Regierungsbildung finden Sie in diesem News-Ticker.

>>> AKTUALISIEREN <<<

Kanzlerwahl und Vereidigung der Bundesminister: Das steht am 14. März an

Nach der längsten Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik geht das neue Bundeskabinett am Mittwoch (14. März 2018) an die Arbeit. 171 Tage nach der Bundestagswahl im September 2017 findet an diesem Tag nicht nur die Kanzlerwahl statt, sondern auch das neue Kabinett wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannt, die neuen Bundesminister anschließend im Bundestag vereidigt.

Den Start macht am Mittwoch, 14. März, die Wahl der Bundeskanzlerin im Bundestag. Präsident Steinmeier schlug Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits am 5. März zur Wiederwahl vor - dies ist nach Artikel 63 des Grundgesetzes vorgeschrieben, um die Wahl der Regierungschefin in Gang zu setzen.

Um gewählt zu werden, braucht Angela Merkel die sogenannte Kanzlermehrheit: Sie muss also die absolute Mehrheit aller Bundestagsmitglieder auf sich vereinigen, nicht nur der anwesenden Parlamentarier. Deshalb legen bei der Kanzlerwahl gerade die Regierungsparteien großen Wert auf die Anwesenheit ihrer Abgeordneten.

Was heißt das nun konkret? Bei der Kanzlerwahl am 14. März müssen also 355 aller Abgeordneten für Merkel stimmen; das Regierungsbündnis aus CDU, CSU und SPD kommt auf 399 von 709 Stimmen.

Wird Merkel gewählt, wird sie noch am selben Tag gegen 11 Uhr im Schloss Bellevue von Bundespräsident Steinmeier zur Kanzlerin ernannt. Vereidigt würde sie vor den Mitgliedern von Bundesrat und Bundestag durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Um circa 13.35 Uhr sollen auch die Bundesminister ernannt und vereidigt werden.

Zum Abschluss des Tages kommt die neue Regierung um 17 Uhr zur konstituierenden Kabinettssitzung im Kanzleramt zusammen, nachdem sie am Dienstag die Neuauflage der großen Koalition (GroKo) besiegelt hatten.

sk/AFP/dpa