Nach dem SPD-Beben: Bereitet Juso-Chef Kühnert der Ära Merkel ein jähes Ende?

Mit den neuen SPD-Vorsitzenden könnte Juso-Chef Kevin Kühnert bekommen, was er seit langem fordert: Ein Ende der großen Koalition. Steht die GroKo unter Angela Merkel vor dem Ende?

Update 11.40 Uhr: Hält die große Koalition? Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich beim ersten öffentlichen Termin nach dem Sieg von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Kampf um den SPD-Vorsitz entspannt gezeigt. Beim „Agrargipfel“ mit Landwirtschaftsverbänden begrüßte sie am Montag auch Abgeordnete „aus den die Koalition tragenden Fraktionen“. Und fügte hinzu: „Man hat sie ein bisschen auseinandergesetzt - rechts die SPD, links von mir die Union. Was das nun wieder bedeutet, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wollen wir das auch eng miteinander verzahnen.“

Dennoch machte die Kanzlerin deutlich, dass es für den Koalitionsvertrag mit der Union keine Neuverhandlungen geben werde.

Nach dem SPD-Beben: Dramatische GroKo-Krise droht - wie lange bleibt die Regierung beisammen?

Update 10.25 Uhr: Juso-Chef Kevin Kühnert war es, der das Ende der Groko und einen Linksruck der SPD bereits auf dem SPD-Parteitag im Dezember 2017 erklärt hat. Seine Brandrede vor den Genossen ermöglichte ihm den Schritt auf die große Bühne der Nationalen Politik. Rund zwei Jahre später scheint er kurz davor, seine Ziele aus jener Rede zu erreichen. Zerbricht nun die deutsche Regierung? Kühnert lenkt ein. Aber das könnte schief gehen.

Kühnert galt lange Zeit als Querulant, der einen scheinbar unrealistischen Linksruck Deutschlands prophezeit. Viele etablierte Politiker wollten nicht so recht an ihn glauben. Auch aus der eigenen Partei musste er sich massiver Kritik stellen. Zu radikal, zu links sei der junge Hitzkopf, so der Tenor. Noch belächelten ihn viele. Doch das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids scheint eine andere Richtung aufzuzeigen.

GroKo-Krise nach SPD-Wahl: Kühnert, Walter-Borjans und Esken: Beenden sie die Ära-Merkel?

An der Basis will Kevin Kühnert mit seinen Themen Fuß gefasst haben. So zumindest wertet er das Ergebnis des Mitgliederentscheids: „Die Mehrheit der SPD will die bisherige politische Kultur nicht mehr“, sagt er im ZDF. Zur Halbzeitbilanz könne man also durchaus die Rahmenbedingungen des Koalitionsvertrags neu verhandeln. „Einfach nur 'raus, raus, raus' zu sagen, löst noch kein Problem“, gibt sich Kühnert ungewohnt versöhnlich. Gegenüber der großen Koalition - oder der neuen Führungsspitze aus Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken?

TV-Duell der Kandidaten für den SPD-Vorsitz

Mit den Interessen von 80 Millionen Bürgern müsse man „pfleglich“ umgehen, sagt Kühnert, und weiter: „Wir verlangen der neuen Spitze nicht ab, dass wir in einer Schrittfolge A-B-C aus der Koalition rausgehen.“ Der neue, der seines Zeichens linkere Parteivorsitz, steht vor einer schweren Aufgabe: Wollen Norbert Walter-Borjans und Saskia Eskens ihrem Wahlversprechen treu zu bleiben, müssen sie mindestens einige zentrale Punkte des Koalitionsvertrags neu verhandeln.

Walter-Borjans/Esken: Zerbricht die GroKo an der neuen SPD-Spitze?

Doch das haben die Größen der Union bisher aber kategorisch ausgeschlossen. Es werde aber nicht einfach neu verhandelt, sagte etwa CSU-Vorsitzender Markus Söder am Sonntagabend im ZDF. Und schon gar nicht würden Forderungen diskutiert, "die rein ideologisch motiviert sind und die dazu dienen, einen Wahlkampf abzufedern." Auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer äußert sich deutlich: "Wir stehen zu dieser Koalition - auf der Grundlage, die verhandelt ist.“ Können sich die "neue" SPD und die Union nicht einigen, droht Deutschlands Regierung zu zerbrechen. Eine schwarz-grün-gelbe Koalition wäre dann denkbar, wenn sich Union, Grüne und FDP einigen sollten. Oder eben eine Minderheitsregierung.

„Bloß weil ein Parteivorsitzender wechselt, verhandelt man keinen Koalitionsvertrag neu“, sagt #CSU-Parteichef Markus #Söder nach der #SPD-Mitgliederentscheidung. Natürlich werde man mit dem designierten SPD-Spitzenduo reden. pic.twitter.com/69UhOohbjR — ZDF heute journal (@heutejournal) 1. Dezember 2019

So viel scheint jedoch klar: Sollte es zu Neuwahlen kommen, würde zumindest die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht mehr antreten. Ein Gerangel um die Kanzlerkandidatur in der CDU wäre vorprogrammiert.

Die designierte SPD-Parteispitze stellte sich am Sonntagabend im ARD-Polit-Talk den Fragen von Anne Will. Von Welpen-Schutz für die neuen Spitzenpolitiker war aber keine Rede. Stattdessen fragte die Moderatorin vehement nach der Zukunft der GroKo.

GroKo neu verhandeln? Neue SPD-Chefs mit klarer Ansage - AKK: „Wir sind keine Therapieeinrichtung“

Update von 8.37 Uhr: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich gegen eine vollständige Neuverhandlung des Koalitionsvertrags mit der SPD ausgesprochen. Dass bei einer Regierungspartei ein Führungswechsel stattfinde, „gehört aus meiner Sicht nicht zu den schwerwiegenden Fällen, aus denen heraus man eine Koalition komplett neu verhandeln muss,“ sagte Kramp-Karrenbauer am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Kramp-Karrenbauer betonte, die CDU sei vertragstreu, sie wolle sich vor allem der Sacharbeit widmen. „Wir sind keine Therapieeinrichtung für die jeweiligen Koalitionsregierungsparteien und deswegen gilt der Koalitionsvertrag.“ Die Verteidigungsministerin war bei dem Interview aus Pristina zugeschaltet, wo sie die Nato-geführten Friedenstruppe Kfor besucht hatte.

GroKo-Krise: Söder (CSU) und Bouffier (CDU) gegen Neuverhandlung mit der SPD

Auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder steht einer vom designierten SPD-Führungsduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken geforderten Neuverhandlung des Koalitionsvertrages ablehnend gegenüber. „Bloß weil ein Parteivorsitzender wechselt, verhandelt man keinen Koalitionsvertrag neu“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntagabend im ZDF-„heute journal“. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier zu den Forderungen aus der SPD: „Wir haben einen gültigen Koalitionsvertrag und Nachverhandlungen sehe ich nicht“, sagte Hessens Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Es kann nicht um die Beglückung von irgendwelchen Koalitionspartnern gehen.“

Ende der GroKo? Edmund Stoiber: „CDU und CSU müssen Konsequenzen ziehen“

Update vom 2. Dezember 2019: Der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber forderte die Union im Gespräch mit dem Münchner Merkur auf, sich auf einen raschen Rückzug der SPD aus der Großen Koalition vorzubereiten. „Ich bin überrascht, dass das Duo Borjans/Eskens mit seinen sehr linken Thesen, die sich an die Forderungen der Linkspartei anlehnen, eine Mehrheit in der SPD gewonnen hat. Damit wird sich in der SPD der Prozess, die Große Koalition zu beenden, erheblich beschleunigen. Daraus müssen CDU und CSU jetzt die notwendigen Konsequenzen ziehen.“

GroKo-Aus? Neue SPD-Chefs mit klarer Ansage an Union

Ursprungsmeldung vom 1. Dezember 2019: Berlin - Die Mitglieder der SPD haben entschieden: Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bilden das neue Spitzen-Duo der Partei. Damit haben sich die Sozialdemokraten in der Stichwahl für die GroKo-kritische Variante entschieden. Schon vor der Wahl hatten Walter-Borjans und Esken sich so positioniert. Innerhalb der SPD könnte nun ein Richtungsstreit mit Lagerbildung entstehen. Darauf lassen verschiedene Aussagen von Partei-Mitgliedern schließen. Doch wie ernst ist es dem neuen Spitzenduo die große Koalition zu beenden?

Einen Tag nach der Wahl-Entscheidung pocht der designierte SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans nun schon auf Zugeständnisse des Koalitionspartners. Die große Koalition sei „nicht die richtige Kombination auf Dauer“, sagte Walter-Borjans mit Blick auf das Bündnis mit CDU und CSU in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ am Sonntag. „Aber wir sind drin, und wir müssen auf dieser Grundlage jetzt sagen, was zu tun ist. Und wenn dann eine Blockadehaltung des Koalitionspartners da ist für diese neuen Aufgaben, dann muss man die Entscheidung treffen, dass es nicht weitergeht.“

SPD vor Bruch mit GroKo? Diese Themen will Walter-Borjans mit Union nachverhandeln

In der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ verwies Norbert Walter-Borjans unter anderem auf den Klimaschutz. Nach dem Klimapaket dürfe sich nicht zurückgelehnt werden. „Es muss da weitergehen. Es muss wirksamere Mittel geben im Klimaschutz. Und es muss vor allen Dingen auch 'ne sozial gerechte Gestaltung geben.“ Er verwies zugleich auf die Notwendigkeit von Investitionen, etwa in die Infrastruktur. „Und da sind Dinge zu tun, die sind auf Dauer auch nicht stabil leistbar, wenn man an der schwarzen Null festhält.“

Seine designierte Co-Vorsitzende Saskia Esken betonte in der Sendung, seit der Verhandlung des Koalitionsvertrages habe sich einiges in Deutschland verändert. „Und auf dieser Grundlage kann man neue Vorhaben verhandeln, das steht ganz klar im Koalitionsvertrag drin.“

Die SPD-Mitglieder haben Walter-Borjans und Esken zum neuen Führungsduo der Partei bestimmt. Ihre Bestätigung auf dem am Freitag beginnenden Parteitag gilt als Formsache. CDU und CSU haben ein Nachverhandeln des Koalitionsvertrags ausgeschlossen und deutlich gemacht, dass sie die Regierung fortsetzen wollen.

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind zudem am Sonntag bei Anne Will in der ARD zu Gast und treffen dort auf Unions-Mann Armin Laschet. Nach der SPD-Wahl zeigte sich FDP-Chef Christian Lindner überrascht vom Ergebnis und geriet in einen Schlagabtausch mit der „Fridays for Future“-Aktivistin Luisa Neubauer.

