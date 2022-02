Großbritannien kündigt Sanktionen gegen russische Banken und Oligarchen an

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien © Tolga Akmen / dpa

Großbritannien hat nach der Eskalation im Ukraine-Konflikt Sanktionen gegen fünf russische Banken und drei Oligarchen angekündigt.

London - Bei den "sehr vermögenden Einzelpersonen" handele es sich um die Milliardäre Gennadi Timtschenko sowie Boris Rotenberg und dessen Neffen Igor Rotenberg, erklärte Premierminister Boris Johnson am Dienstag im britischen Parlament. Weitere Sanktionen könnten im Fall einer zunehmenden Eskalation folgen, warnte der Regierungschef.

Johnson warf Russlands Staatschef Wladimir Putin nach dessen Anerkennung der Separatisten-Gebiete in der Ostukraine vor, einen Vorwand für eine umfassende Offensive gegen das Nachbarland zu schaffen. "Indem er der Ukraine die Legitimität als Staat abspricht und ihre Existenz als tödliche Bedrohung für Russland darstellt, schafft Putin den Vorwand für eine groß angelegte Offensive", sagte er.

Johnson rechnet nach eigenen Angaben damit, dass sich der Konflikt noch lange hinziehen wird. "Wir können nicht sagen, was in den kommenden Tagen passieren wird", sagte er. "Aber wir sollten uns auf eine langwierige Krise einstellen."



Putin hatte am Montagabend die Unabhängigkeit der pro-russischen, sogenannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und Abkommen zur Unterstützung der dortigen Milizen unterzeichnet. Er kündigte zudem die Entsendung russischer Soldaten in die Gebiete an. Am Dienstag teilte der Kreml mit, "im Moment" sei nicht geplant, Streitkräfte in die Ostukraine zu schicken.



