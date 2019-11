Johnson schießt gegen Konkurrenz - „an die Seite von Putin gestellt“

Die Brexit-Frist wurde um Monate verschoben - stattdessen befinden sich die britischen Parteien nun im Wahlkampf. Der News-Ticker zu den Neuwahlen in Großbritannien.

Am 31. Oktober wollte Großbritannien eigentlich aus EU austreten.

Doch die Brexit-Frist ist auf Ende Januar 2020 verschoben worden.

Außerdem hat das britische Parlament Neuwahlen am 12. Dezember zugestimmt.

Alle bisherigen Entwicklungen können Sie in unserem alten Brexit-Ticker nachlesen.

Update vom 6. November, 15.21 Uhr: Neben Brexit-Chaos befindet sich Großbritannien im Wahlkampf. Zum Auftakt haben beide Parteien bereits heftig ausgeteilt. Der britische Premierminister Boris Johnson fand einen neuen Dreh, gegen die Labour-Partei zu schießen und beschuldigt die Opposition sich in Sachen Skripal-Affäre auf die Seite von Moskau und Wladimir Putin gestellt zu haben.

Boris Johnson teilt im Wahlkampf gegen Jeremy Corbyn aus - diesmal geht es nicht um den Brexit

„Kommen Sie mit uns, einer Regierung, die glaubt, dass Großbritannien selbstbewusst in der Welt auftreten sollte“, sagte Boris Johnson am Mittwoch in einer Rede vor dem Regierungssitz Downing Street 10. „Oder halten Sie es mit Jeremy Corbyn und der Labour-Partei, die sich an die Seite von Putin gestellt haben, als Russland Giftattacken in den Straßen von Salisbury anordnete.“

Der ehemalige russische Doppelspion Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren im März 2018 Opfer eines Giftanschlags im englischen Salisbury geworden und überlebten nur knapp. Eine unbeteiligte Frau starb. Die Regierung in London hatte sich schnell darauf festgelegt, dass Moskau hinter dem Anschlag stecken müsse, während Labour-Chef Corbyn davor warnte, voreilige Schlüsse zu ziehen. Später wurden zwei Russen als mutmaßliche Täter identifiziert. Der Kreml streitet jegliche Beteiligung weiterhin ab.

Großbritannien-Wahl: Parlament aufgelöst - Fünf Wochen vor der Neuwahl - Johnson-News

Ursprungsartikel vom 6. November, 8.48 Uhr: London - Unter dem Glockenturm Big Ben sind in der Nacht zum Mittwoch für gut fünf Wochen die Lichter ausgegangen. Das britische Unterhaus wurde kurz nach Mitternacht (Ortszeit, 1.01 Uhr MEZ) aufgelöst. Am 12. Dezember sollen die Briten ein neues Parlament wählen. Zusammentreten sollen die Abgeordneten dann erstmals wieder am 16. Dezember.

Premierminister Boris Johnson will mit dem vorgezogenen Urnengang das Patt im Brexit-Streit auflösen. Ob ihm das gelingen wird, ist jedoch ungewiss. Obwohl seine Konservativen in den Umfragen führen, ist nicht ausgeschlossen, dass es wieder für keine der beiden großen Parteien für eine absolute Mehrheit reicht.

Zeitgleich mit der Parlamentsauflösung begann in Großbritannien die offizielle Wahlkampfperiode. Dafür gelten in dem Land strenge Auflagen für Parteispenden und Wahlwerbung. Unterdessen bereiten sich viele Briten auf steigende Preise hin, die durch höhere Importkosten entstehen könnten.

Wahlen in Großbritannien: Oppositionsführer Corbyn greift Premier Johnson an

Wahlkampfmodus bei den britischen Parteien: Die Neuwahl soll im jahrelangen Streit um den Brexit eine Entscheidung herbeiführen. Der britische Premier Boris Johnson kündigte „massive Investitionen“ in das Gesundheitssystem, Bildung, Infrastruktur und Polizei an. Labour-Chef Jeremy Corbyn machte ihm in seiner ersten großen Wahlkampfrede am 5. November schwere Vorwürfe.

Johnson will mit einer neuen Mehrheit das von ihm mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament bekommen. Seine konservative Tory-Partei hat vor der Neuwahl eine starke Ausgangsposition: Einerseits liegen sie in der Wählergunst mit 35 Prozent deutlich vor Jeremy Corbyns Labour-Partei (25 Prozent), andererseits begünstigt das britische Mehrheitswahlrecht die stärkste Partei. Dennoch bleibt der Ausgang der Wahl ungewiss.

Neuwahlen in Großbritannien: Hat sich Russland in die Brexit-Affäre eingemischt?

Die Konservativen haben in der Brexit-Frage Konkurrenz von Nigel Farages neuer Brexit-Partei (elf Prozent), die das von Johnson mit der EU ausgehandelte Abkommen als Ausverkauf der britischen Interessen kritisiert. Außerdem ist der Labour-Chef Corbyn ein oft unterschätzter Wahlkämpfer. Äußerst selbstbewusst treten auch die Liberaldemokraten auf, die in den Jahren des Brexit-Streits in der Wählergunst zugelegt haben (18 Prozent). Sie wollen den Austritt Großbritanniens aus der EU verhindern.

Labour hat in der Brexit-Frage eine kompliziertere Position. Wenn die Mehrheitsverhältnisse dafür reichen, will Corbyns Partei das von Johnson ausgehandelte Abkommen überarbeiten und danach eine zweite Volksabstimmung abhalten, bei der die Briten ihr knappes Votum vom 23. Juni 2016 im Lichte des inzwischen vorliegenden Austrittsvertrags überdenken - und also auch für den Verbleib in der EU stimmen - könnten.

Unterdessen wirft die britische Opposition der Regierung vor, einen Bericht über eine mögliche Einmischung Russlands in das Brexit-Referendum 2016 zurückzuhalten.

