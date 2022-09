Eine neue Zeit für die Royals

Merkur-Kommentar

Großbritannien verabschiedet sich von der Queen. Mike Schier kommentiert die Zeitenwende bei den Royals - und hält Skepsis gegenüber Charles durchaus für erlaubt.

Die beeindruckenden Trauer-Szenen werden noch lange in Erinnerung bleiben: Großbritannien verabschiedet sich von der Queen, am Freitag musste selbst der Zugang zur Warteschlange für den Sarg gesperrt werden, so groß war der Andrang. Und am Montag macht die ganze Welt der Monarchin die Aufwartung, die – kaum vorstellbar – 1952 den Thron bestiegen hatte.

Die Schotten verneigen sich: Doch im Oktober 2023 steht das nächste Unabhängigkeitsreferendum an

Doch man sollte sich von den Bildern nicht täuschen lassen. Die Anteilnahme der Briten speist sich im Jahr 2022 weniger aus der Treue gegenüber der Monarchie, sondern der Verehrung dieser ganz besonderen Persönlichkeit, die länger im Amt war als die meisten ihre Untertanen auf der Welt. Königin Elizabeth stand über all jenen Streitigkeiten, die die britische Politik gerade in den vergangenen Jahren dominierten. Die feine, alte Dame schien wie der Gegenentwurf zu Boris Johnson, der mitunter wie seine eigene Karikatur wirkte. Nur: Wenn die Feierlichkeiten mal enden, könnte sich der Blick auf die Monarchie rasch ändern. Denn mit dem gefühlt ewigen Thronfolger Charles kommt ein König ins Amt, der anders als seine Mutter keineswegs frei von Skandalen war.



Ob es ihm gelingt, die vielen Fliehkräfte innerhalb des Königreichs zu bändigen, die derzeit für ein paar Tage pausieren? Skepsis ist erlaubt. Nur ein Beispiel: Auch wenn sich jetzt viele Schotten vor der Queen verneigten, steht im Oktober 2023 das nächste Unabhängigkeitsreferendum an. Und auch im politischen London herrschen unsichere Post-Brexit-Zeiten. Für die neue Premierministerin Liz Truss bedeutet das einen schweren Start.

