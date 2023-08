Britischer Verteidigungsminister Wallace tritt zurück – Nachfolger steht fest

Ben Wallace als britischer Verteidigungsminister bei einem Besuch in Brüssel: Nun tritt er zurück. (Archivfoto) © Simon Wohlfahrt/AFP

Ben Wallace, Verteidigungsminister des Vereinigten Königreichs, reicht unter Lob von Premier Rishi Sunak seinen Rücktritt ein.

London – Der Verteidigungsminister Großbritanniens, Ben Wallace, ist zurückgetreten. Das teilte das Büro von Premierminister Rishi Sunak am Donnerstag (31. August) mit. Sunak dankte Wallace in einem Brief für dessen „Einsatz und Können“, die dieser in seiner Amtszeit gezeigt habe, in der er eine führende Rolle bei der Unterstützung des Westens für die Ukraine im Krieg gegen Russland eingenommen hatte. Wallace habe früher als andere die „wahren Absichten“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine erkannt, erklärte Sunak.

Als Nachfolger wurde Energieminister Grant Shapps ernannt.

Ben Wallace schon seit Boris Johnson als Verteidigungsminister im Amt

„Nach so vielen Jahren ist es Zeit für mich, in Teile meines Lebens zu investieren, die ich vernachlässigt habe, und neue Gelegenheiten zu erkunden“, erklärte Wallace. Er hatte den Posten im Jahr 2019 übernommen, damals noch unter Premierminister Boris Johnson. Er behielt das Ministeramt anschließend sowohl in der Regierung seiner konservativen Parteikollegin Liz Truss als auch im aktuellen Kabinett Sunaks.

Zwischenzeitlich war Wallace auch selbst als Kandidat für den Posten des Regierungschefs gehandelt worden, lehnte aber ab. Er hatte Ambitionen auf den Posten des Nato-Generalsekretärs. Die Hoffnung, Nachfolger von Jens Stoltenberg zu werden, erfüllte sich aber nicht. (afp/dpa)