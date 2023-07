Tippfehler: Großbritannien und USA schicken sensible Mails über Hyperschallraketen an Putins Verbündeten

Von: Stefan Schmid

Malis Präsident Assimi Goita (li.) hat womöglich ohne großes Zutun Zugang zu sensiblen Daten aus Großbritannien erhalten. Hier posiert er während der Afrika-Konferenz in St. Petersburg mit Wladimir Putin. © IMAGO/Mikhail Metzel

Aufgrund eines Tippfehlers sind mehrere Mails statt an das Pentagon nach Mali gelangt. Das Putin-freundliche Land hat dabei wohl auch sensible Daten erhalten.

Salisbury - Die Geschichte könnte einen zum Schmunzeln bringen, könnte sie nicht weitreichende Folgen haben. Aufgrund eines Tippfehlers gelangten mehrere E-Mails, die aus Großbritannien an das US-Pentagon gesendet werden sollten, in Mali angekommen. Nachrichten, mit teils sensiblen Daten gelangten so in die Hände des Landes, welches enge Beziehungen zu Russland hält und seit dem Beginn des Ukraine-Krieges sich wiederholt an die Seite Putins stellte. Doch der Fauxpas unterlief nicht nur den Briten, auch aus den USA sind mehrere Mails falsch versendet worden – die Zahl geht in die Millionen.

Information über Hyperschallwafen-Entwicklung nach Mali gesendet

Nachdem ein Bericht der Zeitung The Times aufdeckte, dass E-Mails mit Verschlusssachen von britischen Militärs statt im Pentagon in Mali landeten, kündigte der stellvertretende Verteidigungsminister an, „eine Bewertung“ der fehlgeleiteten Nachrichten vorzunehmen. Nach Informationen des Blattes, dem fünf Mails vorliegen, sollen in einem der Irrläufer Namen von britischen und amerikanischen Mitarbeitern genannt worden sein, die in einem geheimen Verteidigungslabor an einem neuen Design für Hyperschallraketen forschen.

Zustande gekommen ist die Fehlleitung durch einen ausgelassenen Buchstaben. Statt „.mil“, für Nachrichten an das Pentagon, an das Ende der Mail-Adresse zu setzen, vergaßen die Absender das „i“ und schickten damit die E-Mails an „.ml“ – die Domain für das westafrikanische Land Mali.

Genaue Zahl der britischen Mails nicht bekannt

Wie viele der Nachrichten schlussendlich nach Mali gesendet wurden, ist nicht bekannt. Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums sagte Newsweek, dass man eine Untersuchung der „kleinen Anzahl von E-Mails, die fälschlicherweise an eine falsche E-Mail-Domain weitergeleitet wurden“, eingeleitet habe.

Auch wenn eine Mail wohl die Namen von Mitarbeitenden enthielt, ist der Sprecher zuversichtlich, „dass sie keine Informationen enthielten, die die operative Sicherheit oder technische Daten gefährden könnten.“ Allerdings dürfte sich aufgrund der fälschlicherweise herausgegebenen Namen die Sicherheitslage rund um die Angestellten und das Labor in Salisbury doch immens verschärft haben. Schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine scheute Russland, wie beim Tiergartenmord 2019, nicht davor zurück, außerhalb der eigenen Grenzen zu drastischen Mitteln zu greifen.

Russland forscht selbst an Hyperschallraketen und unterhält Beziehungen nach Mali

Die Problematik an den falsch versendeten Nachrichten erschließt sich erst dann vollends, wenn man das Verhältnis zwischen Mali und Russland betrachtet. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat Mali sich mehrfach bei UN-Resolutionen, die den Krieg verurteilten, entweder enthalten oder dagegen gestimmt. Außerdem sind die Truppen der Wagner-Söldner ein fester Bestandteil des Machterhalts von Malis Präsidenten Assimi Goita.

Für das russische Verteidigungsministerium könnten mögliche erhaltene Informationen auch deshalb interessant werden, weil das Land derzeit selbst in die Forschung zu Hyperschallraketen investiert. Die Flugkörper zeichnen sich dadurch aus, dass sie in schwer zu entdeckender geringer Höhe schneller als Mach 5 fliegen und gleichzeitig manövrierbar bleiben. Unter Umständen könnten sie auch als Träger für nukleare Sprengköpfe dienen.

Eine Verbildlichung dessen, was mit einer Hyperschallrakete möglich ist – Herausgegeben vom russischen Verteidigungsministerium 2018. © IMAGO / ITAR-TASS

Mails aus den USA gehen in die Millionen

Neben den wenigen, dafür brisanten Mails aus Großbritannien soll eine weitaus größere Zahl an Nachrichten aus den USA in Mali gelandet sein. Schon am 17. Juli berichtete die Financial Times über den Fall, dass über ein Jahrzehnt lang Millionen Personen, die das Pentagon kontaktieren wollten, stattdessen ihre Nachrichten nach Mali sendeten – darunter von Militärangehörigen, FBI-Agenten und Diplomaten. Neben vielen trivialen Nachrichten sollen Berichte zur Terrorismusbekämpfung und Informationen zu einer Reise des Stabschefs der US-Armee nach Mali gelangt sein.

Eingehende Mails von Außen, können nicht überwacht oder gefiltert werden, sagte Tim Gorman, Sprecher des Pentagons, gegenüber Newsweek. Jedoch stimme man sich „mit der Behörde, Industriepartnern und internationalen Verbündeten“ ab, „um sie auf die Möglichkeit einer unbefugten Weitergabe von Informationen aufgrund dieses Tippfehlers hinzuweisen.“ (sch)