CSU kassiert bei Großspenden ab, Aiwanger geht leer aus: Der Grund könnte einige überraschen

Die CDU hat im Corona-Jahr 2020 mehr als doppelt so viel Geld durch Großspenden eingenommen wie im Vorjahr.

Auch die CSU schnitt verhältnismäßig gut ab - ganz im Gegensatz zum Koalitionspartner in München.

Die AfD erhielt erstmals überhaupt eine Großspende. Für die SPD kam die entsprechende Meldung erst sehr spät...

Update vom 31. Dezember 2020: Für einiges Aufsehen sorgte kurz vor Silvester die alljährliche (Zwischen-)Bilanz der Großspenden an die deutschen Parteien. Nachzulesen sind die Gaben über 50.000 Euro auf der Webseite des Bundestages. Eine Überraschung in 2020: Die CDU konnte im Corona-Jahr ihr Großspenden-Aufkommen rund verdoppeln (siehe Erstmeldung). Die andere: Während die CSU 340.000 Euro einsackte, ging der bayerische Koalitionspartner Freie Wähler leer aus. Augenscheinlich ebenso wie die SPD.

Parteispenden 2020: Söders CSU kassiert Hunderttausende, Aiwangers Freie Wähler gehen leer aus - aus simplem Grund

Warum dieser Liebesentzug ausgerechnet für zwei Regierungsparteien? An schlechten Umfragewerten lag es nicht. Im Fall der Freien Wähler ließ sich die Antwort bei genauerem Hinsehen leicht finden: Denn als Partei des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger sollten sie für spendierfreudige Unternehmer zwar durchaus interessant sein. Doch die Freien Wähler schieben selbst einen Riegel vor.

Man nehme „keine Großspenden von Konzernen, Banken, Versicherungen, Vereinen und Lobbyisten an“, heißt es auf der Homepage der Partei. Wichtigste Einnahmequelle seien Mitgliedsbeiträge und -spenden: „Nur auf diesem Weg können wir unabhängig vom Einfluss Dritter Politik im Sinne der Bürger betreiben“, lautet die Erklärung.

Gleiches gilt übrigens für die Linke, die ebenfalls nicht in der Liste der mit Großspenden bedachten Parteien in Deutschland auftaucht. Erstaunlicher die Lage bei den Sozialdemokraten: Denn solcherlei Restriktionen erlegt sich die SPD nicht auf. Dennoch: Noch am Mittwochmorgen schien es, die Sozialdemokraten seien 2020 in Sachen Großspenden komplett leer ausgegangen.

SPD bekommt doch noch Großspende - BMW-Erben bedenken CDU reichlich

Kurz vor Torschluss kam aber auch hier die „Entwarnung“. Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie hat auch die SPD bedacht. Die Genossen bekamen ebenso wie die FDP und die Grünen 50.001 Euro. Die Meldung war offenbar nur aufgrund der Weihnachtsfeiertage verspätet eingegangen oder verarbeitet worden - am Mittwoch (30. Dezember) veröffentlichte der Bundestag dann auch für die SPD die traditionelle Großspende. Eingegangen war sie, wie bei Grünen und Liberalen, bereits am 23. Dezember.

Der Verband gehört zu den wichtigsten Partei-Großspendern in Deutschland: Neben den genannten drei Parteien bekam auch die CSU Geld von den bayerischen Lobbyisten - besagte 340.000 Euro. Für die CDU fühlten sich die Kollegen aus dem Südwesten zuständig: „Südwestmetall“ überwies der Kanzlerpartei immerhin 100.000 Euro.

Fast genau derselbe Betrag kam übrigens von den Geschwistern Klatten/Quandt: Susanne Klatten und Stefan Quandt transferierten im Sommer 2020 je 50.001 Euro an die Christdemokraten. Klatten und Quandt gehören zu den sieben reichsten Menschen Deutschlands.

Großspenden: Eine Partei bekommt doppelt so viel Geld wie im Vorjahr - eine andere geht komplett leer aus

+ Angela Merkel (CDU) und Olaf Scholz (SPD): Ihre Parteien kamen bei den Großspenden sehr unterschiedlich weg. © Michael Kappeler / dpa

Erstmeldung vom 30. Dezember: München - Corona bedeutet Finanznot - das ist im Pandemie-Jahr 2020. für viele Lebensbereiche zum Mantra geworden - trotz Staats-Bazooka. Tatsächlich gab es auch bei den veröffentlichungspflichtigen Parteispenden dramatische Einbrüche. Mit zwei großen Ausnahmen: Die CDU erhielt doppelt so viel Geld durch Großspenden wie noch im Vorjahr und auch die AfD kommt besser weg.

Der Bundestag veröffentlichte die Zahlen: 1,1 Millionen Euro flossen demnach auf das Konto der Partei von Bundeskanzlerin Angela Merkel - im Vorjahr waren es „nur“ 475.002 Euro gewesen. Allerdings waren die Spenden im Vorjahr auch stark gesunken. Die CSU erhielt zudem 340.000 Euro (im Vorjahr 2019 noch 485.000), insgesamt darf sich die Union also über fast 1,5 Millionen Euro freuen.

Großspenden für die Parteien: Berliner Millionär gibt 100.000 Euro an AfD - erste Großspende für die Partei

Ganz anders bei der SPD. Laut der Veröffentlichung ging die Partei von Kanzlerkandidat Olaf Scholz komplett leer aus. Im Vorjahr hatte sie durch Großspenden noch 206.651 Euro eingenommen. Die FDP nahm zwar weniger ein, aber durch zwei Spenden trotzdem insgesamt 101.001 Euro (Vorjahr: 360.000). Auch die Grünen gingen nicht leer aus (51.000 Euro, im Vorjahr 335.001 Euro. Es gab auch eine Premiere: Die AfD, die bisher noch nie eine Großspende erhalten hatte, bekam 100.000 Euro. Der Spender ist der Berliner Millionär Christian Krawinkel. Nicht alle Teile seiner Familie waren damit einverstanden: Verwandte kündigten nach der Spende an, 100.000 Euro für zivilgesellschaftliche Zwecke sammeln zu wollen.

Insgesamt sind 1,693 Millionen Euro auf die Konten der Parteien geflossen - im Vorjahr waren es noch 1,922 Millionen Euro gewesen. Endgültige Aussagen lassen sich allerdings erst Anfang Januar treffen, weil manche Spenden erst dann veröffentlicht werden.

Die Parteien müssen Einzelspenden über 50.000 Euro dem Bundestagspräsidenten sofort melden, ab 10.000 Euro müssen die Spenden im Rechenschaftsbericht erscheinen, wo auch Name und Anschrift des Spenders vermerkt werden. Spenden unter 10.000 Euro müssen die Parteien nicht melden.