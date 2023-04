Großteil der Deutschen hält Ampel-Koalition laut Umfrage für gespalten

2035 Wahlberechtigte befragt

Die Ampel-Koalition wirkt auf die meisten Deutschen laut Umfrage gespalten.

Berlin in Deutschland - In einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens YouGov sagten 57 Prozent der Befragten, die Koalition trete gespalten auf. Lediglich zwölf Prozent stuften das Bündnis als geschlossen ein.

Zudem sagten 68 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sie seien mit der Arbeit der Regierung derzeit eher unzufrieden oder unzufrieden. Zufrieden oder eher zufrieden äußerten sich 26 Prozent.

In der Sonntagsfrage der YouGov-Erhebung lag die Union weit vorn: Sie kam auf 30 Prozent, nach 28 Prozent im März. Die SPD lag bei unverändert 20 Prozent, die AfD weiterhin bei 17 Prozent. Die Grünen kamen auf 15 Prozent (minus ein Prozentpunkt). Die Linke kam auf sechs Prozent (minus eins), ebenso wie die FDP (unverändert).



Für die Erhebung hatte YouGov vom 30. März bis zum 4. April 2035 Wahlberechtigte gefragt; bei der Sonntagsfrage waren es 1522. cne/mt