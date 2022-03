Gründe für die Dominanz der SPD und künftige Herausforderungen

SPD-Banner mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger © BeckerBredel / IMAGO

Politikwissenschaftler der Universität Trier Uwe Jun hält drei Gründe für das starke Abschneiden der SPD im Saarland für ausschlaggebend: «Die Popularität der Spitzenkandidatin, die Schwäche des Hauptkonkurrenten, der einen schwachen Wahlkampf geführt hat, und die Schwäche der kleinen Parteien», sagte Jun der Deutschen Presse-Agentur.

Saarbrücken - Die SPD habe sowohl von der Schwäche der kleinen Parteien als auch von dem schwachen Wahlkampf des bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans und der CDU profitiert.

«Die Bundespolitik hat nur eine untergeordnete Rolle gespielt», sagte Jun. Die CDU werde es schmerzen, dass sie ein historisch schlechtes Ergebnis im Saarland eingefahren habe. Aber dies habe sie im vergangenen Jahr auch schon etwa bei der Wahl in Rheinland-Pfalz hinnehmen müssen. «Insofern hat sich der Trend nicht gedreht.» Es war aber «primär eine landespolitische» Wahl. «Sicherlich kann man sagen, dass es für die SPD ganz günstig war, dass im Moment die Zustimmungswerte für die Bundesregierung wieder nach oben gegangen sind.»

Der Politikwissenschaftler der Universität Trier sagte, er sehe keinen Grund, warum die SPD mit der absoluten Mehrheit der Mandate nicht eine Alleinregierung wagen sollte. Die Saar-SPD sei «eine eher einheitliche Partei, in der es in der jüngeren Vergangenheit keine größeren Differenzen gegeben hat». Oskar Lafontaine, früherer Ministerpräsident des Saarlandes, habe 1985 auch schon einmal mit gerade 26 Mandaten für die SPD ohne Koalitionspartner regiert. Der Landtag in Saarbrücken hat 51 Sitze.

Aus CDU-Parteikreisen verlautete, dass die Mandatsträger aus Landesvorstand und Fraktion nun einen Neuanfang wollten. Es sei wohl unvermeidbar, dass Hans als Parteivorsitzender zurücktrete, hieß es. Vermutet wurde, dass er aber Landtagsabgeordneter bleiben werde.

Die Hauptverantwortung für die Wahlniederlage liege bei Hans und der Saar-CDU, weil sie es nicht geschafft hätten, sich von der Bundes-CDU zu emanzipieren, hieß es in Insiderkreisen. Andererseits habe es aber auch von der CDU im Bund keinen Rückenwind für Hans gegeben.

Maas sieht Fortsetzung des Strukturwandels als größte Aufgabe

Der frühere Bundesaußenminister Heiko Maas, geboren in Saarlouis, hat eine mögliche SPD-Alleinregierung im Saarland als Herausforderung bezeichnet. «Aber man sollte es annehmen - mit Demut», sagte der gebürtige Saarländer der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Als größte Aufgabe der künftigen Regierung sieht er die Fortsetzung des Strukturwandels. «Wir werden wahrscheinlich im industriellen Bereich weiter Arbeitsplätze verlieren und wir müssen neue zukunftsfähige aufbauen - in den Bereichen, in denen wir gut aufgestellt sind.»

Den klaren Wahlsieg der Saar-SPD nannte Maas ein «Ergebnis harter, guter Arbeit» vor allem von Spitzenkandidatin Anke Rehlinger. «Eine SPD, die kompetent arbeitet, und eine Frau, die engagiert ist und einen stabilen Eindruck in unsicheren Zeiten hinterlässt - das war für Wählerinnen und Wähler offenbar das beste Paket.» Nach mehr als 20 Jahren wieder stärkste Partei im Saarland zu werden mit einem Ergebnis von mehr als 40 Prozent, das sei «phänomenal».

Maas war von 2000 bis 2018 SPD-Chef im Saarland. Eine Rückkehr in die Landespolitik schloss er aus. «Ich glaube, Anke Rehlinger kann die Herausforderungen am besten mit denen angehen, mit denen sie schon viele Jahre hier zusammenarbeitet. Das wird sie super hinkriegen. Und wenn sie einen Rat braucht, werde ich ihr ihn immer geben.» (dpa)