„Ungeheuerliche Demagogin“: Andrij Melnyk warnt vor Wagenknechts Putin-Kurs

Von: Kilian Beck

Andrij Melnyk, Ex-Botschafter der Ukraine, meldet sich mit scharfer Kritik an Sahra Wagenknecht. Besonders ein Punkt ihres angeblichen Plans sei gefährlich.

Berlin/Brasília – Kritik an Sahra Wagenknechts möglicher Parteigründung wird nun auch im Ausland laut. Am Wochenende hatte Bild berichtet, dass sich die Noch-Linke-Politikerin für eine Parteigründung entschieden habe. Vor „einer extrem populistischen Pro-Russland-Partei“, warnte der frühere Deutschland-Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk, daraufhin am Montag (11. September) an gleicher Stelle.

Sahra Wagenknecht ist für Andrij Melnyk eine „Demagogin“. © Michael Kappeler/dpa und Christophe Gateau/dpa

Wagenknecht hatte seit Beginn des Ukraine-Kriegs immer wieder westliche und insbesondere deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert und eine Wiederannäherung an Russland gefordert - zum starken Unmut von Teilen ihrer Partei. Melnyk galt in seiner Berliner Zeit mit als die lauteste Stimme für Waffenlieferungen.

Er war bis Oktober 2022 Botschafter der Ukraine in Berlin und ist seit Juni Botschafter in Brasilien. Wagenknecht blieb unterdessen auf Nachfrage dabei: Sie entscheide bis „Ende des Jahres“ über eine neue Partei. Die Bild hatte sich auf Quellen in Wagenknechts Umfeld berufen. Vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen am Sonntag, 8. Oktober, werde es aber nicht zur Gründung kommen, stellte sie klar.

Melnyk: Wagenknecht ist „gefährliche Putin-Apologetin“

Die Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern 2024 könnte sie aber durchaus im Auge haben, meinen Beobachter. Laut einer INSA-Umfrage im Auftrag der Bild würden bundesweit 15 Prozent der Wahlberechtigten eine hypothetische Wagenknecht-Partei wählen. In Ostdeutschland könnten es sogar bis zu 42 Prozent der Stimmen werden. Angesichts dessen sagte Melnyk dem Blatt: „Dass so viele Menschen bereit wären, einer ungeheuerlichen Demagogin und gefährlichen Putin-Apologetin ihre Stimme zu schenken, ist erschreckend.“ Politikwissenschaftler bemängeln regelmäßig, dass solche Umfragen kaum verlässliche Ergebnisse bringen.

Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer im Februar auf ihrer umstrittenen „Friedensdemonstration“ in Berlin. © Monika Skolimowska/dpa

Gerade für die Ukrainer, die sich im „russischen Vernichtungskrieg“ befänden, sagte Melnyk, sei Wagenknechts Partei eine Gefahr. Es sei „bestimmt kein gutes Omen für die politische Kultur in Deutschland“, würde Wagenknecht ihre Partei gründen.

Laut dem Bericht vom Wochenende stehen für die Noch-Linke vier inhaltliche Kernpunkte im Raum: Einer davon „Frieden“, berichtete die Zeitung, meine für Wagenknecht eine „Außenpolitik, die wieder auf Diplomatie setzt statt auf Waffenlieferungen“. Ein Frieden mit Russland müsse um „jeden Preis“ her, hieß es über die zu erwartenden außenpolitische Inhalte der noch hypothetischen Partei.

Wagenknecht will „Cancel Culture“ staatlich beenden

Innenpolitisch soll es sich, schrieb die Bild, um drei Punkte drehen: Was darunter zu verstehen ist, hat Wagenknecht selbst eigentlich bereits hinreichend per Talkshow bekannt gemacht: „Soziale Gerechtigkeit“ bedeute, sie wolle den „Reibach der Großkonzerne abschöpfen“, ebenso wie höhere Löhne. Gleichzeitig solle „wirtschaftliche Vernunft“, dafür sorgen, dass die Bundesregierung keine Arbeitsplätze mehr aus Deutschland „verscheuche“. Unter dem Punkt „Freiheit“ könne Wagenknecht fordern, dass der Staat die „Cancel Culture“, also eine angebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit beende.