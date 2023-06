Söder und Merz „gegen deutsche Ingenieurskunst“: Grüner wettert über Energie-„Kulturkampf“

„Geschichte wiederholt sich“

Die Ansätze der deutschen Parteien beim Thema Klima und Energie gehen weit auseinander. Ein Grünen-Politiker schrieb sich den Frust von der Seele.

München - Wie ist die Energiewende zu schaffen, und der Klimawandel zu bewältigen? In Deutschland gibt es verschiedene Lösungsansätze und Strömungen, um mit den großen Problemen der Gesellschaft fertig zu werden. Dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Andreas Audretsch, platzte auf Twitter der Kragen: Die Parteispitzen von CDU und CSU würden die Thematiken zum Kulturkampf machen und die deutschen Ingenieuren mit ihrer Haltung blockieren.

Grüner Politiker Audretsch: „Geschichte wiederholt sich, wenn wir es nicht anders machen“

„Friedrich Merz und Markus Söder machen Wärmepumpen, Elektroautos od. Windräder zum Kulturkampf. Sie richten sich damit gegen deutsche Ingenieurskunst und Industrie-Jobs. Während hier Kampagnen toben, setzt die Welt auf Klimatechnologien. Wir müssen dieses Muster durchbrechen!“, twitterte er. Parteivorstand Robert Habeck hatte zuletzt geäußert, dass Deutschland seine Klimaziele nicht erreiche und dabei auch Fehler eingestanden.

Friedrich #Merz & Markus #Söder machen Wärmepumpen, Elektroautos od. Windräder zum #Kulturkampf.



Sie richten sich damit gegen dt. Ingenieurskunst & Industrie-Jobs. Während hier Kampagnen toben setzt die Welt auf Klimatechnologien.



Der Buchautor Audretsch („Zusammen Wachsen“) sprach von einem warnenden Beispiel. Deutschland sei Vorreiter in der Solarindustrie gewesen. „Von einst 130.000 Jobs sind noch 30.000 übrig“, schrieb er und mahnte: „Geschichte wiederholt sich, wenn wir es nicht anders machen.“ Wieder sieht er die Union als Schuldige: „Während CDU/CSU blockiert haben, hat China 50 Milliarden US-Dollar in die Solarindustrie gesteckt. Zehnmal so viel wie die gesamte EU. China dominiert die Wertschöpfungskette. 99 Prozent der Solarblättchen weltweit kommt von dort.“ Im einstigen deutschen Solar-Valley in Bitterfeld seien leere Hallen einstiger Industrie-Hoffnungen wie „Calyxo“ zu sehen, aber immerhin auch etwas neue Hoffnung wie bei der Firma „Meyer Burger“.

Auch die USA haben laut Audretsch „die Zukunft erkannt“ und „rollen Klimatechnologien den roten Teppich aus“. Er zitierte US-Präsident Joe Biden, der im Klimawandel hoch-qualitative Jobs sieht, die den Wandel zu einer grünen Ökonomie erreichen sollen. Audretsch schimpft auf den früheren Gesundheitsminister Jens Spahn: Wenn dieser „aus dem Verbrennungsmotor einen Kulturkampf“ mache, „wendet er sich gegen die Zukunft unserer Autoindustrie. Von den zehn meistverkauften Elektroautos kommen weltweit sieben Modelle aus China, zwei aus den USA, nur eins aus Deutschland.“ Er fordert: „Wir müssen umstellen!“

„Kulturkampf“-Vorwürfe auch von Spahn in Richtung Ampel-Parteien

Spahn hat jüngst der Ampel-Koalition ebenfalls vorgeworfen, einen „Kulturkampf“ zu führen, und dabei die Lebensentwürfe vieler Menschen herabzusetzen. „Millionen Menschen bekommen von einer großstädtisch geprägten Elite vermittelt, dass sie falsch leben“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag der Welt am Sonntag. „Das ist eine Herabsetzung ihrer Lebensentwürfe, ihrer Lebensleistungen und ihres Blickes auf die Welt. Und auf diese antworten sie mit Unwillen und auch Protest“, sagte der frühere Gesundheitsminister. „Die Ampel betreibt den Kulturkampf aktiv“, so Spahn.

Auch beim Thema Wärmepumpen bemüht der Berliner Audretsch indes ein Beispiel aus der Geschichte: „Es waren auch deutsche Ingenieure, die Wärmepumpen in den 70ern zur Marktreife brachten. Der Markthochlauf ist heute in Asien oder in Skandinavien.“ In den USA würden inzwischen mehr Wärmepumpen als fossile Heizungen verkauft.



„Niemand muss uns Grüne mögen“, schreibt er, aber stellt klar: „Aber alle sollten überlegen, ob Kulturkampf gegen Klima-Technologien die richtige Antwort ist. Jetzt entscheidet sich, wo künftig Solar- und Windkraftanlagen, Elektroautos oder Wärmepumpen gebaut werden.“ Sein eindeutiger Wunsch: „Ich finde, hier bei uns!“ (cgsc)

