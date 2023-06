Aufgerieben in Habecks Heizungsstreit: Räumen die Grünen beim Asyl kampflos das Ampel-Feld?

Von: Florian Naumann

Die Grünen wollen beim EU-Asyl-Gipfel „hart kämpfen“. Doch alte Position hat die Partei wohl aufgegeben - und an Baerbocks Hoffnungen gibt es Zweifel.

Berlin/Frankfurt - Die Grünen sind in der Ampel-Koalition gehörig in der Defensive - nicht zuletzt wegen des andauernden Wirbels um die Heizungspläne. Doch der Markenkern der Partei erschöpft sich nicht mit der Klimapolitik: Auch beim Thema Soziales - in Form der Kindergrundsicherung - und in Sachen Asyl haben die Grünen jahrelang klare Forderungen gestellt. Gerade in Sachen Asyl scheinen sie nun still und leise klein beizugeben.

Und das just zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Die EU ringt mal wieder um einen Asylkompromiss. Im Gespräch sind dabei Verfahren in Lagern an den EU-Außengrenzen. In Deutschland wird zudem seit dem jüngsten „Flüchtlingsgipfel“ auch über eine Ausweitung der Liste sogenannter „sicherer Herkunftsländer“ nachgedacht. In beiden Fällen haben die Grünen zwar Einwände - die sind aber eher kosmetischer Natur. Es kursiert bereits eine brisante Hypothese: Verausgabt sich die Partei im Klima- und Heizungsstreit so sehr, dass sie beim alten Herzensthema Asyl das Feld räumt?

Baerbock will Asyl „hart“ verhandeln - doch das Parteiprogramm fordert viel mehr

Am Montag brachten sich die Grünen-Aushängeschilder Robert Habeck und Annalena Baerbock in Stellung. Man werde bei den EU-Beratungen ab Donnerstag (8. Juni) „hart“ verhandeln, erklärte Baerbock den Funke-Zeitungen. Ihr erklärtes Ziel: Niemand solle länger als „einige Wochen“ in Verfahren an der Grenze stecken bleiben, Familien mit Kindern sollen komplett von der Regelung ausgenommen werden und das Recht auf Asyl solle „im Kern nicht ausgehöhlt“ werden.

Vor allem Letzteres ist ein durchaus substanzielles Vorhaben - gerade angesichts von Druck aus EU-Ländern wie Polen und Ungarn und dem Asyl-Streit in Deutschland. Doch mit früheren Positionen der Grünen ist der aktuelle Kurs kaum in Einklang zu bringen. „Das Asylverfahren findet im aufnehmenden Mitgliedstaat statt. Vorgezogene Asylverfahrensprüfungen an den Außengrenzen lehnen wir ab“, zitierte die oft grünen-nahe taz am Wochenende nüchtern aus dem Parteiprogramm. Auch den vergleichbaren - aber immerhin noch im Inland angesiedelten - Seehofer-Plan für „Ankerzentren“ hatten die Grünen stets scharf kritisiert.

Grüne verlassen ihre Asyl-Festungen - Landespolitikerin droht schon mit Veto

Nicht zuletzt die Asyl-Entscheidung an den EU-Außengrenzen wäre ein Einschnitt. Aus Grünen-Reihen unterhalb der Ampel-Koalition gibt es Gegenwind: „Wenn die EU nicht mehr betreten werden darf und nach 30 Zentimetern bereits ein Asylverfahren eröffnet wird, das in so kurzer Zeit gar nicht machbar ist, dann werden wir noch viel mehr Lager wie Moria erleben“, warnte Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré Ende Mai im Tagesspiegel.

Doch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat „faire Verfahren an den EU-Außengrenzen“ bereits zum offiziellen Regierungskurs erklärt. Und Baerbock widersprach am Wochenende explizit nicht. „Grenzverfahren sind hochproblematisch, weil sie in Freiheitsrechte eingreifen“, räumte sie ein. Der Vorschlag der EU-Kommission sei aber die einzige realistische Chance, in einer EU von 27 sehr unterschiedlichen Staaten auf absehbare Zeit überhaupt zu einem „geordneten und humanen Verteilungsverfahren“ zu kommen. Die Organisation Pro Asyl warnt unterdessen bereits, der Flüchtlingsschutz könne „ausgehebelt“ werden - gerade weil in „Grenzverfahren“ der Rechtsschutz wohl stark eingeschränkt wäre.

Der EU-Asylstreit - nächster Höhepunkt am Donnerstag Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag in Luxemburg über die seit Jahren strittige Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). Es geht unter anderem um die Frage, ob es Vorprüfungen von Asylanträgen schon an den EU-Außengrenzen geben soll. Die Bundesregierung will durchsetzen, dass Minderjährige unter 18 und Familien mit Kindern diese Verfahren nicht durchlaufen müssen. Dem Tagesspiegel zufolge sieht der Ursprungsvorschlag der EU-Kommission bereits vor, Kinder unter 12 Jahren vom Grenzverfahren auszunehmen. Gegen solche Ausnahmen hatte sich aber auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr ausgesprochen.

Blankes Entsetzen sprach aus einem Tweet der Grünen-Landesarbeitsgruppe Migration und Flucht aus Berlin: „Werden Robert und Annalena eigentlich rot, wenn sie behaupten, geschlossene Lager für allein fliehende Frauen, schwule Männer oder traumatisierte Menschen seien ‚human‘?“, fragte die „LAG“ am Montag. Auch linksliberale Kommentatoren sind empört. „Sind die wahren Asylbetrüger nicht diejenigen Politiker, die Flüchtlinge um ihren Schutz betrügen?“, schrieb SZ-Autor Heribert Prantl am Samstag mit Blick auf den Asyl-Streit - er warnte vor „Haftlagern an den Außengrenzen“ und Abschiebungen in Drittstaaten „irgendwo in Afrika“. Im Internet kursiert ein Offener Brief von Promis wie Herbert Grönemeyer und Klaas Heufer-Umlauf gegen die Pläne.

Grüner Asyl-Pragmatismus: Erhoffte „Verteilungsverfahren“ stehen als Pflicht gar nicht im Programm

Dominiert bei den Regierungs-Grünen aber eventuell reiner Pragmatismus? An Baerbocks Hoffnung auf „geordnete und humane Verteilungsverfahren“ - die auch Parteigeschäftsführerin Emily Büning bei der FR forderte - gibt es starke Zweifel: Die schwedische Ratspräsidentschaft will sie gar nicht zum Teil der Verhandlungen machen - jedenfalls nicht als verpflichtenden Bestandteil. „Lassen Sie es mich klar sagen: Verpflichtende Umverteilung war nicht, ist nicht und wird nicht Teil des Vorschlags sein“, twitterte Schwedens Migrationsministerin Maria Stenergard Ende Mai. Sie setzt auf „verpflichtende Solidarität“ - also Geldzahlungen. Doch selbst gegen diese Variante gibt es Widerstand in der EU.

Etwas überraschend hatte Grünen-Chef Omid Nouripour zuletzt auch eine Einstufung weiterer Länder als „sichere Herkunftsstaaten“ als denkbar genannt. Er hatte EU-Beitrittskandidaten im Sinn - etwa Moldau. Dort ist die Lage aber aktuell auch alles andere als ruhig. In der Ampel stößt das auf Wohlwollen. Bei den Grünen in den Ländern eher nicht: Touré kündigt gar bereits ein Bundesrats-„Nein“ aus Schleswig-Holstein zu einer Erweiterung der Liste an.

Habecks Heizungs-Misere zu kräftezehrend? Grüne setzen beim Asyl auf „realistische Chance“

Ausgerechnet die taz erhielt zu den Migrationsfragen zuletzt nach eigenen Angaben kein Statement mehr von Nouripour. Hinter vorgehaltener Hand setzen Teile der Partei offenbar auf einen EU-Flop: „Man hoffe, die Sache bleibe im Ministerrat hängen und scheitere am Widerstand anderer Staaten“, zitiert das Blatt Mandatsträger der Grünen. Die Schlussfolgerung der taz: „Mit dem Kampf um Habecks Wärmewende sind die Kräfte der Partei offenbar aufgezehrt“.

Habeck selbst stützt den radikalen Kompromisskurs: Die EU-Beratungen böten eine „realistische Chance, in der verfahrenden Situation zu einem humanen und geordneten Verteilungsmechanismus zu kommen und Schutzsuchenden, die vor Krieg und Folter fliehen, eine Perspektive in Europa zu geben“, sagte Habeck. „Und ich finde, Annalena Baerbock hat recht: Die Arbeit dafür lohnt sich.“ Die Grünen sehen sich weiterhin im Kampf für das Gute: „Viele EU-Mitgliedsländer vertreten eine restriktive Linie und wollen den Vorschlag der Kommission noch restriktiver machen. Da halten wir dagegen“, erklärte Fraktionschefin Britta Haßelmann. (fn)