Grüne fordern zusätzliche Asyl-Milliarden: Mehr Geld im System ist nicht die Lösung

Von: Georg Anastasiadis

Ein Kommentar von Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur.

Wenn es nach der Grünen-Vorsitzenden Lang geht, sollen zusätzliche Milliarden für die Flüchtlingsversorgung fließen. Geld alleine ist jedoch keine Lösung, um die Migrationspolitik in den Griff zu bekommen, kommentiert Georg Anastasiadis.

Ein gutes Gewissen muss man sich leisten können. Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang kann das – wenn auch auf Kosten der Steuerzahler: Zur Lösung des immer schrilleren Asylstreits zwischen Bund und Ländern fordert sie zusätzliche Bundes-Milliarden für die Flüchtlingsversorgung. Addiert man die mehrstelligen Milliardenbeträge hinzu, die ihre Partei bereits den Hausbesitzern versprochen hat, um die Kritik an Habecks Wärmewende zum Verstummen zu bringen, und berechnet man ferner die vielen Milliarden für die vom Klimaministerium geplanten Industriestrom-Subventionen für Unternehmen mit ein, wird klar, wer für Ricarda Langs gutes Gewissen am Ende schlaflose Nächte verbringen soll: der von den Grünen wenig geliebte Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner.

FDP fordert zurecht eine Zeitenwende für die deutsche Migrationspolitik

Auch wenn die Bundesregierung nicht umhin kommen wird, den Ländern auf dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch auch finanziell einen Schritt entgegenzukommen: Diese Rechnung aus dem grünen Büllerbü wird nicht aufgehen. In der Klima- wie in der Flüchtlingspolitik müssen das Wünschenswerte und das Mögliche in Übereinstimmung gebracht werden. Eine „Zeitenwende“ für die seit Angela Merkel hoffnungslos verirrte deutsche Migrationspolitik fordert zu Recht die FDP. Ganz konkret heißt das, dass die irreguläre Zuwanderung – also nicht die Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge – endlich wirksam begrenzt werden muss, statt immer noch mehr Geld in ein System zu pumpen, das sich als Fass ohne Boden erweist. Das ist Aufgabe der Bundesregierung und nicht der Länder, die die falsche Berliner Politik ausbaden müssen. Dabei helfen die neuerdings auch von SPD-Politikern viel zitierten „hohen Zäune“ und die vom Kanzler geplanten schärferen Abschiebe-Maßnahmen. Doch müssen auch Migrationsanreize verringert werden. Auch wenn nicht gern darüber geredet wird: Es ist kein Geheimnis, dass die im europäischen und globalen Vergleich rekordhohen deutschen Unterstützungsleistungen eine Sogwirkung auf Migranten ausüben. Der Vorschlag von FDP-Fraktionschef Christian Dürr, die Hilfe für Asylbewerber von Geld- stärker auf Sachleistungen umzustellen, weist deshalb in die richtige Richtung.

Georg Anastasiadis