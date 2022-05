„Pestizidtirol“: Oberland-Grüner Bär war im Clinch mit 1.371 Bauern – nun hat er den Freispruch

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Der Grünen-Politiker Karl Bär wurde im Strafverfahren um ein Pestizid-Plakat aus 2017 freigesprochen. © GB

Grünen-Abgeordneter Karl Bär musste sich wegen eines Pestizid-Plakates aus 2017 vor Gericht verantworten. Nun wurde der Politiker freigesprochen.

München - Die Nutzung von Pestiziden in der Landwirtschaft ist ein kontroverses Thema, das viel Diskussionsstoff bietet - nicht zuletzt wegen möglicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Darauf wolle auch der bayerische Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär 2017 mit einem Plakat in München aufmerksam machen.

Doch wegen der Aktion landete er vor Gericht. Der Rechtsstreit mit mehr als Tausend Bauern ging nun aber zugunsten Bärs aus. In dem Strafprozess um seine Aktion gegen Pestizide in Südtiroler Äpfeln ist Bär vom Gericht freigesprochen worden. Ein Richter in Bozen kam am Freitag (6. Mai) zu diesem Urteil, weil er eine Unzulässigkeit des Verfahrens erkannte.

Karl Bärs Pestizidprozess: Plakat vom Grünen-Politiker sorgt für Rechtsstreit - Bauern klagen ihn an

Hintergrund des Falls ist eine Plakataktion von Bär - vor seiner Zeit als Abgeordneter aus Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach im Bundestag - für das Münchner Umweltinstitut: Im Jahr 2017 war in der bayerischen Landeshauptstadt ein großes Plakat angebracht worden - als Kritik am Einsatz von Pestiziden in Südtirols Landwirtschaft. Das offizielle Logo wurde in „Pestizidtirol“ umgedichtet. Die Provinz steht vielfach in der Kritik für den Einsatz von Chemikalien vor allem beim Anbau der Äpfel, für die Südtirol bekannt ist.

Der Landwirtschaftslandesrat in Bozen sowie insgesamt 1371 Bauern hatten wegen übler Nachrede und Markenrechtsverletzung Strafanträge gegen Bär und den Autor Alexander Schiebel gestellt. Bär musste sich beim Pestizidprozess vor Gericht verteidigen. Die Nebenkläger zogen sich später aber zurück, sodass bis Freitag nur noch der Anklagepunkt der Markenrechtsverletzung übrig blieb. Die Staatsanwaltschaft formulierte diesen Anklagepunkt dann aber um, woraufhin der Richter das Verfahren wegen Unzulässigkeit beendete.

Karl Bär freigesprochen - Grünen-Politiker sieht „guten Tag für die Meinungsfreiheit“

„Ich bin sehr froh, dass es jetzt vorbei ist“, sagte Bär der dpa. Er war persönlich zur Verkündung des Urteils in die norditalienische Provinz gekommen und zeigte sich erleichtert, dass die Gefahr einer hohen Geldstrafe nun vorbei sei. Bär sah eine Stärkung der Meinungsfreiheit, nachdem die Politik versucht habe, Kritik am Vorgehen in der Südtiroler Landwirtschaft juristisch zu unterbinden: „Der hohe Einsatz von Chemikalien im Apfelanbau schadet der Umwelt und den Menschen. Dieses Urteil ist wegweisend für alle in Europa, die sich für eine gesunde Umwelt und Natur einsetzen.“

Der Grünen-Politiker äußerte sich auch auf Twitter zu seinem Freispruch. Erneut bekräftigte er, dass Südtirol ein „Pestizidproblem“ habe. „Und alle dürfen das laut sagen, auch in scharfen Worten und zugespitzten Formulierungen und Bildern“, betonte Bär und kündigte an, er sei freigesprochen worden, womit der „Pestizidprozess“ nun zu Ende sei. Er bedankte sich außerdem bei denen, die ihn und das Umweltinstitut München unterstützt haben.

„Das ist ein guter Tag für die Meinungsfreiheit. Der Einschüchterungsversuch von Landesrat Schuler und dem Bauernbund ist gescheitert“, hieß es weiter von Bär. Neben seiner Nachricht teilte Bär auch ein Foto von sich selbst mit einer Kapuze und vor einem schwarzen Hintergrund. In der Hand hält er einen Apfel. Darunter ist zu lesen: „Freispruch im Südtiroler Pestizidprozess. Sieg für die Meinungsfreiheit!“

Karl Bär: Grünen-Politiker im Pestizidprozess freigesprochen - er will schon den nächsten Schritt gehen

Eine Sprecherin des Verbandes der Südtiroler Obstgenossenschaften teilte auf Anfrage mit, mit dem Umweltinstitut München einen Termin für einen gemeinsamen Runden Tisch zu suchen. Die Südtiroler Landesregierung äußerte sich zunächst nicht zu dem Urteil.

Bär stellte eine gemeinsame Veranstaltung in Aussicht, auf der dann Daten zum Einsatz von Pestiziden in Südtirol veröffentlicht werden sollen, die das Umweltinstitut im Rahmen des Prozesses in Bozen erhalten hatte. (bb mit Material von dpa)