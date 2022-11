„Verharmlost Terror“: Grünen-Chefin warnt Dobrindt vor RAF-Vergleich – Künast mahnt derweil Klima-Kleber

Von: Bona Hyun

Teilen

Ricarda Lang kritisiert die Protestformen der „Letzten Generation“ als kontraproduktiv. © Kay Nietfeld/dpa

Grünen-Chefin Ricarda Lang sieht den CSU-Vergleich der „Letzten Generation“ mit der RAF als Hohn für Terroropfer. Doch aus der Partei gibt es auch Mahnungen.

Berlin – „Die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden.“ Diesen Satz hat der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt gesagt. Trotz massiver Kritik hält Dobrindt an der Wortschöpfung „Klima-RAF“ fest.

Grünen-Parteichefin Ricarda Lang hat nun gekontert. Sie hält nichts von der Aussage Dobrindts und nimmt die Klimaaktivisten in Schutz. Lang warnte vor dem Vergleich mit radikalen Terroristen. Wer Parallelen zwischen den aktuellen Klima-Protesten und der RAF ziehe, der verharmlose Leid und Terror der Opfer, sagte sie in einem Interview mit der Berliner Morgenpost.

RAF-Vergleich „verharmlost Terror“: Grünen-Parteichefin und Habeck verteidigen „Letzte Generation“

Lang erwartet, dass in der Diskussion um Aktivitäten der Klimagruppe „verbal abgerüstet“ wird, wie sie erklärte. Den Vergleich mit der RAF finde sie fragwürdig, da die RAF durch ihre Taten vielen Menschen das Leben genommen habe.

Mit der Kritik an der Wortwahl Dobrindts steht die Vorsitzende der Grünen nicht allein da. Sie erhält Unterstützung aus der eigenen Partei. Denn: Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält die gezogene Parallele zwischen den Klima-Klebern und RAF für unangebracht. Bei den Aktionen der Klimagruppe handele es sich um zivilen Ungehorsam, während die linksextremen Terroristen Mord zum politischen Mittel machten, sagte Habeck der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

CSU-Chef Alexander Dobrindt fordert härtere Strafen für Klimagruppe „Letzte Generation“

Die Klimaaktivisten standen besonders nach dem Unfalltod einer Fahrradfahrerin in Berlin unter Kritik, da ein Einsatzwagen im Stau stand. Dieser Stau soll durch die Protestbewegung „Letzte Generation“ ausgelöst worden sein. Auch wenn der Vorwurf einer Mitschuld am Tod der Frau mittlerweile widerlegt wurde, hatte Dobrindt härtere Strafen für die Klimaaktivisten gefordert. „Klimaprotest darf kein Freibrief für Straftaten sein“, sagte er der Bild am Sonntag. Für die „Klimachaoten“ seien strengere Maßnahmen erforderlich, um einer weiteren Radikalisierung in Teilen der Bewegung entgegenzuwirken und Nachahmer abzuschrecken. Zuvor hatte Justizminister Marco Buschmann vor niedrigen Strafen für Klima-Kleber gewarnt und mit Haft gedroht.

Mit ihrer Kritik stehen Dobrindt und Buschmann nicht alleine da. Michael Buback, Sohn des von der Roten Armee Fraktion getöteten Generalbundesanwalts Siegfried Buback, appellierte an die Klimaaktivisten: Ziele radikal und mit Gewalt erreichen zu wollen, habe Unglück gebracht, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Komplett unbegründet ist der Bezug zum RAF laut Buback nicht. Gleichzeitig zeigte er Verständnis für die jungen Klimaschützer.

Grünen-Politikerin Renate Künast übt Kritik an Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“

Zuletzt hatte auch Grünen-Politikerin Renate Künast scharfe Kritik an den Aktionen der Klimagruppe „Letzte Generation“ geübt. Dabei griff Künast auch den Unfalltod der Berliner Radfahrerin auf: „Nach einem Todesfall zu sagen: Wir sind radikal, wir machen einfach weiter, das ist mir zu wenig“, sagte Künast dem Stern. Die Grünen-Politikerin bemängelte, dass sich an der Situation nach tagelanger Diskussion nichts geändert habe. „Seit Tagen diskutieren wir, ob Kartoffelbrei an Kunstwerken eine geeignete Demonstrationsform ist“.

Die Klimaaktivisten der Gruppierung „Letzte Generation“ blockieren seit Monaten wichtige Straßen und kleben sich auf dem Asphalt fest. So wollen sie ihrer Forderung nach einer entschiedeneren Bekämpfung des Klimawandels Nachdruck verleihen. Zuletzt beschmierten sie zudem in Berlin Parteizentralen und warfen Kartoffelbrei auf ein Monet-Gemälde im Museum Barberini in Potsdam. (jk)