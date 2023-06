„Endlich sachlich darüber reden“: Grüne kündigen Heizungsgesetz noch vor Sommerpause an

Von: Nail Akkoyun

Auch wenn der Streit um das kontroverse Heizungsgesetz innerhalb der Ampel noch nicht beigelegt ist, wollen die Grünen das Gesetz in den kommenden Wochen verabschieden.

Berlin – Die Grünen erwarten, dass der Bundestag das sogenannte Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet wird. Sie gehe davon aus, dass der Entwurf für die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in der kommenden Woche in den Bundestag eingebracht werde, sagte die Co-Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, mit der Taz. „Dann können wir endlich sachlich darüber reden. Die Mehrheit der Menschen ist ja für eine Wärmewende“, sagte Dröge. Viele seien aber verunsichert, weil sie nicht wüssten, was auf sie zukomme.

Die Spitzen der Koalition hatten bereits Ende März vereinbart, das Gesetz noch vor der Sommerpause im Bundestag zu beschließen. Die Sommerpause beginnt nach dem 7. Juli. Wegen grundsätzlicher Bedenken hat die FDP bisher verhindert, dass der Gesetzentwurf zum Heizungstausch erstmals im Bundestag behandelt wird. Die nächste Sitzungswoche ist Mitte Juni.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) spricht auf dem Deutschen Sparkassentag 2023. © Rüdiger Wölk/Imago

FDP kritisieren Heizungsgesetz: Die Liberalen pochen auf gründliche Nachbesserungen

Die FDP will grundsätzliche Nachbesserungen an einem vom Kabinett bereits beschlossenen Gesetzentwurf. Dieser sieht vor, dass von Anfang 2024 an möglichst jede neueingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben wird. Der Umstieg soll durch eine staatliche Förderung sozial abgefedert werden, außerdem soll es Übergangsfristen und Härtefallregelungen geben.

„Das Gesetz ist pragmatisch und sozial“, warb Dröge für den Entwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die Grünen wollten das Soziale im parlamentarischen Verfahren noch stärken, fügte sie hinzu. „Ich bin überzeugt, dass alle Interesse daran haben, wieder zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zu kommen“, sagte sie angesichts heftiger Auseinandersetzungen um das Gesetz – auch innerhalb der Koalition mit der SPD und der FDP. Schlussendlich werde man das Heizungsgesetz „gemeinsam beschließen“.

Lang gibt nichts auf schwache Umfragewerte – und schießt gegen Söder

Die Bundesvorsitzende Ricarda Lang rief die Grünen indes dazu auf, in dem Streit ums Heizungsgesetz einen langen Atem zu haben und nicht nur auf die nächsten Umfragen zu schauen. „Und wenn Klimaschutz einfach wäre, könnten wir das Politikern wie Markus Söder überlassen“, sagte Lang in ihrer Rede auf dem NRW-Landesparteitag am Sonntag. CSU-Generalsekretär Martin Huber warf Lang daraufhin Politik mit der Brechstange vor. „Klimaschutz funktioniert nur mit den Menschen und mit der Wirtschaft – nicht gegen sie“, wird er von der Deutschen Presse-Agentur zitiert.

Vor dem Hintergrund des sogenannten Heizungsstreits sind die Umfragewerte der Grünen auf Bundesebene gefallen: Laut einer Insa-Umfrage von Ende Mai kommen die Grünen derzeit auf 13 Prozent. Dabei handelt es sich um den schlechtesten Wert seit dem Jahr 2018. (nak/dpa)