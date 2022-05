„Verweichlicht“? Lanz echauffiert sich über deutsche Politik – Trittin lächelt müde und verweist auf Habeck

Teilen

Jürgen Trittin zu Gast bei Markus Lanz © Cornelia Lehmann / ZDF

Der Ukraine-Krieg spaltet Deutschland in den Fragen Waffenlieferungen und Ölembargo. Die Gäste bei „Markus Lanz“ beweisen, dass eine konstruktive Debatte dennoch möglich ist.

Hamburg – Bei „Markus Lanz“ setzt sich am Donnerstag eine Talkrunde erfrischend differenziert mit den Themen der Zeit auseinander. Rhetorisch geschickt attestiert die CDU-Politikerin Diana Kinnert eingangs eine „Sehnsucht nach Eindeutigkeit“, die vor allem unter jungen Menschen anzutreffen sei. Sie kritisiert eine in der jüngeren Generation grassierende Romantisierung von Militarismus und Nationalismus, die ihr in Sozialen Medien begegne. Weniger Überschwang und Pathos wünsche sie sich deshalb in der Debatte um den Ukraine-Krieg. Mit Blick auf den „ersten TikTok-Krieg“ findet Kinnert: „Man ist sehr eingenommen. Ich glaube, dass das etwas Gefährliches ist, weil wir am Ende Dritte sind. Und wenn wir solidarisch sein wollen mit der Ukraine, dann muss man auch Dritter bleiben, dann darf man nicht das Eigene aufgeben.“

Ukraine-Krieg sorgt für Umdenken bei den Grünen, Ex-Parteichef Trittin erklärt bei „Markus Lanz“ seinen Meinungsumschwung

„Wir sollten nicht in die Falle laufen, diese einfachen Schubladen zu bedienen“, pflichtet die Neurowissenschaftlerin Maren Urner bei, auch Ex-Minister Jürgen Trittin (Grüne) teilt Kinnerts Einschätzung und findet es wichtig, „sich aus dem Dritten heraus selbst zu definieren“. Die Sehnsucht nach Einigkeit sei derzeit besonders groß. Mit Blick auf Meinungsverschiedenheiten bei den Grünen sagt Trittin: „Es ist eine extreme Herausforderung, aber die Herausforderung 1998/99 war größer. Da ging es auch nicht ‚nur‘ um die Frage, ob wir Waffen liefern, sondern wir haben selber Waffen eingesetzt.“

Lanz konfrontiert Trittin mit einem Zitat: Noch vor gut einem Jahr hatte der ehemalige Parteivorsitzende der Grünen Waffenlieferungen in die Ukraine abgelehnt. Der Talkmaster vergleicht Trittin mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und fragt: „Warum hat er das gesehen und Sie nicht? Oder wollten Sie es nicht sehen?“ Trittin antwortet, er sei im Gegensatz zu Habeck selbst nicht vor Ort gewesen und habe die Linie der damaligen Bundesregierung unterstützt. Im Nachhinein sei das ein Fehler gewesen, den er eingestehe. Auch ihm gebe zu denken, dass bei den Grünen nicht entschiedener gehandelt worden sei, schließlich sei die Partei immerhin diejenige gewesen, die Putin überhaupt als kritikwürdig beschrieben habe.

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 12. Mai

Jürgen Trittin (Grüne) – Politiker

– Politiker Diana Kinnert (CDU) – Politikerin

– Politikerin Maren Urner – Neurowissenschaftlerin

– Neurowissenschaftlerin Julian Nida-Rümelin – Philosoph

Beim Thema Ölembargo gegen Russland abhebt, argumentiert sich Lanz für einen Moment in Rage. Er habe in der Debatte eine Forderung nach autofreien Sonntagen vermisst – der Moderator spricht von „Verweichlichung“, schließlich hätte man mit der Maßnahme fünf bis sieben Prozent des Ölkonsums einsparen können. Trittin lächelt müde und verteidigt Wirtschaftsminister Habeck für den Plan, Deutschland langfristig unabhängig von russischen Rohstoffen zu machen – auch ohne autofreie Sonntage: „Das können wir locker vier Wochen durchhalten, aber dann steht man wieder genauso da.“

Ölembargo gegen Russland – Markus Lanz wünscht sich Diskussion über autofreie Sonntage

Lanz wirft Trittin daraufhin vor, die Politik scheue sich, den Menschen Zumutungen zu machen. Dieser widerspricht, Habeck sei erst vor wenigen Tagen in der Raffinerie Schwedt zu Gast gewesen und habe der Belegschaft die veränderte Situation erklärt. Weil er das unaufgeregt und ehrlich getan habe, seien keine Eier geflogen, sondern er habe sich das Verständnis der Belegschaft verdient. Der Gastgeber freut sich, Trittin helfe ihm in seiner Argumentation – Lanz ist überzeugt: „Deswegen bleibe ich dabei. Die Leute würden auch verstehen, wenn man sagt: Jetzt fahren wir mal weniger Auto!“

Lanz erkundigt sich bei Trittin, wann für ihn der Moment des Umdenkens in Bezug auf Russlands Präsident Wladimir Putin gekommen sei. Trittin antwortet ohne lange zu überlegen: Putins Entscheidung, Luhansk und Donezk als unabhängig anzuerkennen, habe den Ausschlag gegeben: „Das war für mich der Punkt, wo ich dachte: Jetzt hat er umgeschaltet auf Krieg.“ Zwar habe er nicht unmittelbar an Waffenlieferungen gedacht, aber er habe eingesehen, dass die Mittel der politischen und ökonomischen Abschreckung gescheitert seien, berichtet Trittin: „Es bedurfte einer neuen Antwort und die neue Antwort war die Unterstützung der Ukraine – auch mit militärischen Mitteln. Immer im Wissen: Die Ukraine darf nicht überrannt werden, aber wir werden auch nicht Kriegspartei.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Bei „Markus Lanz“ läuft am Donnerstagabend eine generationsübergreifende Debatte zwischen der Diana Kinnert (CDU), Jürgen Trittin (Grüne), der Neurowissenschaftlerin Maren Urner und dem Philosophen und Ethikrat-Mitglied Julian Nida-Rümelin. Kontroverse Meinungen treten dabei selten zutage, stattdessen diskutieren die Gäste auf Augenhöhe miteinander – was auf Twitter bei ZDF-Zuschauern für Zuspruch sorgt.

Von Fragen des Ukraine-Krieges über das Potenzial offenerer Politik-Kommunikation bis zur ernüchternden Sicht junger Menschen auf die Welt streift die Talkrunde aktuelle Themen und liefert Stoff zum Nachdenken. So etwa, als Kinnert eine gewisse Desillusionierung anzumerken ist, wenn sie sagt: „Ich kannte die Formel: Europa ist Frieden, Frieden ist Europa. Und jetzt merkt man: Vielleicht ist Frieden eher ein Zufall als etwas, was wir wirklich kultiviert haben.“ (Hermann Racke)