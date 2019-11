Münchner Grüne haben eine neue Chefin - ihre erste Attacke gilt der SPD

Die Münchner Grüne haben eine neue Vorsitzende gesucht - und am Donnerstagabend auch gefunden. Die Neue an der Spitze zählte zu den großen Gewinnern der Landtagswahl.

Die Münchner Grünen haben eine neue Vorsitzende: Die Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel (55) ist am Donnerstagabend mit 126 von 141 gültigen Stimmen (89,4 Prozent) auf den Chefposten der 2800 Mitglieder starken Partei gewählt worden. Sie teilt sich das Amt mit Stadtrat Dominik Krause (29). Die Wahl war nötig geworden, weil die bisherige Vorsitzende Gudrun Lux (39) am 17. September aus persönlichen Gründen überraschend ihren Rücktritt erklärt hatte. Lux will mehr Zeit haben für ihre Familie. Demirel galt als Favoritin auf die Nachfolge.

Grüne in München: Lux geht - Demirel wird ihre Nachfolgerin

„Du hast das mit sehr viel Leidenschaft gemacht, das Engagement ging weit über das Ehrenamt hinaus“, sagte Krause. Lux war seit 2016 Vorsitzende der Münchner Grünen. „Es bleibt mir nur, vielen Dank zu sagen“, sagte Krause. „Und jetzt alles Gute für das Mehr an Freizeit, das du hoffentlich hast.“

Anschließend gab es stehende Ovationen für die scheidende Vorsitzende. Lux sprach von einer Erfolgsgeschichte. „Wir haben die Mitgliederzahl verdoppelt und bei den Wahlen zuletzt die besten Ergebnisse der Geschichte eingefahren.“ Ihr Dank galt dem Team der Geschäftsstelle. „Ihr seid das Rückgrat dieser Partei in München.“ Sie habe guten Gewissens und frohen Herzens aufhören können, weil sie wisse, dass die Partei in guten Händen sei. Nun auch in die von Gülseren Demirel.

Eine erste Gratulation auf Twitter kam von der OB-Kandidatin der Partei, Katrin Habenschaden. Sie danke zugleich Lux: Diese habe „unglaublich viel für die Partei als Vorsitzende geleistet“.

Herzlichen Glückwunsch, liebe @GulserenDemirel zur Wahl! Ich freue mich, mit dir zusammen in den Wahlkampf zu ziehen. #grnmucpt pic.twitter.com/GZzGUoEDyf — Katrin Habenschaden (@KHabenschaden) 7. November 2019

Münchner Grüne: Neue Chefin attackiert SPD - „Rote Bürgermeister haben München nicht gutgetan“

„Unsere politische Botschaft in Bayern ist: Weil wir hier leben“, sagte Demirel. Daher stelle sie sich auch zur Wahl. „Es ist an der Zeit , mit unserem Wahlprogramm die Zukunft der Stadt zu gestalten. Dafür braucht es in der politischen Führung einen Wechsel. 35 Jahre rote Oberbürgermeister haben München nicht gutgetan. Es ist ander Zeit, eine grüne Mehrheit und die richtige Frau an der Stadtspitze.“ Das Potenzial sei da. „Wir können es schaffen, stärkste Kraft zu werden und die Oberbürgermeisterin zu stellen. Aber nur gemeinsam können wir das schaffen.“

Demirel war von 2008 bis 2018 im Münchner Stadtrat und für die Grünen seit 2012 Fraktionsvorsitzende. Auch im Stadtvorstand war sie bereits vertreten. Bei der Landtagswahl gewann sie in ihrem Stimmkreis München-Giesing das Direktmandat.

sk/fn